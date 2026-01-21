AZ-Plus
  Tägliches Auto-Chaos: So viel Zeit verbringen Pendler in München im Stau

Nicht nur in der Landeshauptstadt floss der Verkehr 2025 schlechter. Das sind die Ursachen für die Staus.
AZ/dpa |
In der Hauptverkehrszeit verbrachten Autofahrerinnen und Autofahrer im Großraum München 2025 insgesamt rund 116 Stunden im Stau.
Pendlerinnen und Pendler haben im vergangenen Jahr im Großraum München viele Stunden im Stau gestanden. Nach einer Auswertung des Verkehrsdatenanbieters TomTom waren es insgesamt rund 116 Stunden und damit etwa zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Demnach floss der Verkehr dort im Schnitt 33 Prozent langsamer, als er das bei freier Fahrt täte. In Berlin, Hamburg und Essen lag das Staulevel mit 40 beziehungsweise 39 Prozent allerdings deutlich höher. 

In den Ballungsräumen und Metropolregionen führten unter anderem Pendlerverkehr aus dem Umland sowie begrenzte Kapazitäten auf den Straßen zu dauerhaftem Verkehrsdruck, heißt es von TomTom. Doch auch in mittelgroßen Städten sei eine zunehmende Verdichtung des Verkehrs zu beobachten. 

Nürnberg nicht gemacht für so viel Verkehr

Auch in und um Nürnberg zeigte sich eine angespanntere Verkehrslage. Rund um Bayerns zweitgrößte Stadt lag das durchschnittliche Staulevel im vergangenen Jahr bei fast 27 Prozent und damit gut 10 Prozent höher als im Vorjahr. 95 Stunden verbrachten die Autofahrerinnen und Autofahrer dort durchschnittlich im Stau – vier Prozent mehr als noch 2024. 

In der fränkischen Metropole wirke die historisch gewachsene Stadtstruktur als verschärfend, heißt es von TomTom. Diese habe enge Straßen und wenig Ausbaumöglichkeiten, gleichzeitig sei das Verkehrsaufkommen sehr hoch.

  • Wendeltreppe vor 18 Minuten / Bewertung:

    Wieder etwas Futter für den Dauermodus der Lastenrad-Propheten..

  • gubr vor einer Stunde / Bewertung:

    Staufreie Straßen wie die Fürstenriederstraße werden ja absichtlich in Staustraßen umgewandelt. Da darf man sich nicht wundern. Ist ja so gewollt.

  • FRUSTI13 vor einer Stunde / Bewertung:

    Jedes Jahr kommt dieser Artikel. Und jetzt?

