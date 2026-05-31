Bereits 2024 wollte die Tex-Mex-Kette Taco Bell Deutschland erobern, legte die Pläne aber vorerst auf Eis. Nun soll ein zweiter Anlauf folgen mit zwei Standorten in München.

Noch in diesem Jahr sollen in München zwei Taco-Bell-Filialen eröffnet werden.

Vor zwei Jahren wollte die Tex-Mex-Kette Taco Bell bereits den deutschen Markt erobern, damals war von 25 Standorten die Rede, die später auf 150 ausgeweitet werden sollen. Doch Differenzen zwischen dem Taco Bell-Mutterkonzern Yum! Brands – in dessen Portfolio auch KFC und Pizza Hut stehen – und dem Franchisenehmer Ilkem Sahin führten dazu, dass im Mai 2025 die deutschen Taco-Bell-Pläne vorerst auf Eis gelegt wurden.

Nun startet das Unternehmen einen zweiten Anlauf, diesmal mit einer anderen Strategie. Anstatt auf einen einzigen Master-Franchisenehmer zu bauen, setzt Yum! Brands diesmal auf mehrere regionale Partner. Für die Standortwahl in Bayern ist künftig exklusiv die Lehmann Hotel- und Gaststätten Holding GmbH in Ebersberg verantwortlich. Und hier darf sich München gleich über zwei Standorte freuen. Einer davon soll in den Riem Arcaden, der zweite in Freiham sein. Die beiden Tex-Mex-Filialen sollen noch im Jahr 2026 eröffnet werden.

Noch in 2026: Taco Bell eröffnet zwei Filialen in München

Es wären die ersten beiden frei zugänglichen Taco-Bell-Restaurants in Deutschland. Zwar gibt es schon ein paar Taco-Bell-Filialen hierzulande, doch diese befinden sich innerhalb von US-Kasernen und damit nicht für die Öffentlichkeit erreichbar.

"Während uns der Zukunftsstandort Freiham durch das neue Wohnquartier langfristiges Wachstum sichert, bieten die gut etablierten Riem Arcaden durch ihre Nähe zur Messe sofortige Spitzenfrequenz. Diese perfekte Balance aus hohem Potenzial und sicherem Cashflow konnten wir uns für Taco Bell nicht entgehen lassen", erklärt Christian Lehmann, Gründer der Lehmann Hotel und Gaststätten Holding GmbH, die Auswahl der beiden Standorte in München.

Taco Bell: Weitere Filialen in Bayern geplant

Und München soll nicht die einzige Stadt in Bayern mit Taco-Bell-Filialen bleiben. Bis 2031 sollen weitere Tex-Mex-Restaurants folgen, darunter auch in Nürnberg und Passau.

Taco Bell wurde 1962 in Kalifornien gegründet und hat sich auf mexikanisch-amerikanische Küche spezialisiert. Weltweit betreibt Taco Bell über 8000 Restaurants, davon rund 400 in Europa. In Deutschland sollen in Zukunft an mindestens 100 Standorten Tacos, Burritos, Nachos und weitere mexikanische Speisen angeboten werden.

Christian Lehmann ist in der Gastronomieszene kein Unbekannter. Er ist gelernter Hotelfachmann und Koch mit betriebswirtschaftlichem Hochschulabschluss und langjähriger Führungserfahrung. In der Allianz Arena war Lehmann Leiter des VIP-Bereichs. Das Portfolio der Lehmann Holding umfasst u. a. Hotellerie, Catering, Betriebsgastronomie sowie Klinik- und Schulverpflegung.