SWM kündigen Preissenkung ab dem 1. April 2023 an

Um 10 Cent pro Kilowattstunde senken die Stadtwerke München ab dem 1. April 2023 den Strompreis.

München - Endlich mal gute Nachrichten für SWM-Kunden! Die Münchner Stadtwerke senken den Strompreis für Privat- und Gewerbekunden ab April 2023 um 10 Cent. Das teilten sie am Freitag mit.

Erst Anfang November hatten die SWM Preiserhöhungen ab Januar bekannt gegeben. Bereits bei der Ankündigung hieß es, Spielräume zur Preissenkung würden sofort genutzt. Dieser Fall ist nun eingetreten.

SWM nutzt Spielräume zur Strompreissenkung

"Die Bundesregierung hat am 25. November 2022 angekündigt, dass die geplante Abschöpfung der Gewinne aus den Windparks der SWM zur Finanzierung der bundesweiten Strompreisbremse statt im September erst im Dezember 2022 startet und nicht rückwirkt. Die SWM müssen also aus den Erträgen ihrer Windparks weniger als ursprünglich angekündigt an den Bund zur Finanzierung der bundesweiten Strompreisbremse abführen", so die SWM in ihrer Mitteilung.

Die Spielräume wollen die SWM nun nutzen, um eine Preissenkung für Kunden zu ermöglichen, "auch wenn der Stromvertrieb der SWM dadurch vorübergehend mit Verlust arbeiten wird".

Strompreisbremse tritt im Januar in Kraft

Ab dem 1. April 2023 wird der Strompreis für Privat- und Gewerbekunden um 10 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Zusätzlich zur Preissenkung tritt ab dem 1. Januar 2023 die Strompreisbremse der Bundesregierung in Kraft.