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Superbloom in München: Die schönsten Bilder vom Festival

Musik, volle Festivalflächen und zahlreiche Besucher: Beim Superbloom wurde am Dienstag im Münchner Olympiapark gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Ennio und Sombr. Wir zeigen die schönsten Impressionen des Festivaltags.
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Mit Herz dabei: Ein Fan beim Superbloom in München.
Fiona Geisler 20 Mit Herz dabei: Ein Fan beim Superbloom in München.
Fans warten auf den Auftritt ihrer Lieblingskünstler.
Fiona Geisler 20 Fans warten auf den Auftritt ihrer Lieblingskünstler.
Fans warten auf den Auftritt des US-amerikanischen Singer-Songwriters Sombr.
Fiona Geisler 20 Fans warten auf den Auftritt des US-amerikanischen Singer-Songwriters Sombr.
Begeisterung für den US-amerikanischen Singer-Songwriter Sombr im Olympiapark.
Fiona Geisler 20 Begeisterung für den US-amerikanischen Singer-Songwriter Sombr im Olympiapark.
Der US-amerikanische Singer-Songwriter Sombr beim Superbloom-Festival.
Fiona Geisler 20 Der US-amerikanische Singer-Songwriter Sombr beim Superbloom-Festival.
Beste Stimmung beim Superbloom-Festival im Olympiapark.
Fiona Geisler 20 Beste Stimmung beim Superbloom-Festival im Olympiapark.
Der Auftritt von Ennio beim Superbloom-Festival im Olympiapark.
20 Der Auftritt von Ennio beim Superbloom-Festival im Olympiapark.
Festivalstimmung beim Superbloom im Olympiapark.
Fiona Geisler 20 Festivalstimmung beim Superbloom im Olympiapark.
Warten auf den Auftritt von Ennio.
Fiona Geisler 20 Warten auf den Auftritt von Ennio.
Zaungäste auf dem Olympiaberg.
Fiona Geisler 20 Zaungäste auf dem Olympiaberg.
Fans beim Superbloom-Festival im Olympiapark.
Fiona Geisler 20 Fans beim Superbloom-Festival im Olympiapark.
Fiona Geisler 20
Fiona Geisler 20
Fiona Geisler 20
Fiona Geisler 20
Ein Fan filmt den Auftritt von Ennio.
Fiona Geisler 20 Ein Fan filmt den Auftritt von Ennio.
Fiona Geisler 20
Fiona Geisler 20
Fiona Geisler 20
Fiona Geisler 20

Superbloom, die Superblüte, bezeichnet ein Wüstenphänomen, bei dem ungewöhnlich viele Wildblumen zur gleichen Zeit blühen. In München steht der Name für das Festival, das den Olympiapark alljährlich zum Schauplatz für Musik, Kultur und Unterhaltung macht.

Am Dienstag traten unter anderem der deutsche Musiker Ennio und der US-amerikanische Singer-Songwriter Sombr auf. Wie der Festivaltag im Olympiapark aussah, zeigen wir in unserer Bildergalerie.

 

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