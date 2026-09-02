Superbloom in München: Die schönsten Bilder vom Festival
Superbloom, die Superblüte, bezeichnet ein Wüstenphänomen, bei dem ungewöhnlich viele Wildblumen zur gleichen Zeit blühen. In München steht der Name für das Festival, das den Olympiapark alljährlich zum Schauplatz für Musik, Kultur und Unterhaltung macht.
Am Dienstag traten unter anderem der deutsche Musiker Ennio und der US-amerikanische Singer-Songwriter Sombr auf. Wie der Festivaltag im Olympiapark aussah, zeigen wir in unserer Bildergalerie.
- Themen:
- Kultur
- Olympiapark
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen