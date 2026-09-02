Superbloom in München: Die schönsten Bilder vom Festival

Musik, volle Festivalflächen und zahlreiche Besucher: Beim Superbloom wurde am Dienstag im Münchner Olympiapark gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Ennio und Sombr. Wir zeigen die schönsten Impressionen des Festivaltags.

Superbloom, die Superblüte, bezeichnet ein Wüstenphänomen, bei dem ungewöhnlich viele Wildblumen zur gleichen Zeit blühen. In München steht der Name für das Festival, das den Olympiapark alljährlich zum Schauplatz für Musik, Kultur und Unterhaltung macht.

Am Dienstag traten unter anderem der deutsche Musiker Ennio und der US-amerikanische Singer-Songwriter Sombr auf. Wie der Festivaltag im Olympiapark aussah, zeigen wir in unserer Bildergalerie.