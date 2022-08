Superbloom Festival in München: Olympiapark weitgehend gesperrt

Am kommenden Wochenende steigt das Superbloom Festival im Münchner Olympiapark mit vielen Stars. Der Park wird dafür größtenteils gesperrt sein.

München - Der Münchner Olympiapark wird Anfang September zur Bühne für internationale Stars der Musikszene. Am 3. und 4. September findet das Superbloom Festival statt. "Musik, Kunst und Lebensgefühl" ist das Motto der Veranstaltung.

Die Aufbauarbeiten sind bereits in vollem Gang und spätestens ab Freitag (2. September) wird es schwierig mit dem Durchkommen: Ab 14 Uhr ist die Nordseite und ab 20 Uhr die Südseite gesperrt. Die Sperrung dauert bis Montag (5. September) um 8 Uhr in der Früh. Die Veranstalter bitten darum, in der Zeit die ausgeschilderten Umleitungen zu benutzen. Zum Olympiaturm und der Schwimmhalle gibt es weiterhin einen Zugang via Parkdeck.

Die Veranstalter weisen außerdem darauf hin, dass das Festival autofrei ist. Vor Ort gibt es deswegen keine Parkmöglichkeiten und die Verantwortlichen bitten darum, mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad anzureisen – das MVV-Ticket dafür ist im Festivalticket inbegriffen.

Bereits im vergangenen Jahr kündigten die Veranstalter das Kommen von Electro-Superstar David Guetta, Alan Walker, Purple Disco Machine und Joel Corry an. Dazu treten internationale Größen wie Stromae und Glass Animals auf. Auch Bands wie AnnenMayKantereit und Kraftklub werden in September auf dem Superbloom Festival spielen.

Superbloom Festival in München: Musik und ein bisserl mehr

Außerdem kündigten die Veranstalter Auftritte von Calvin Harris, Macklemore und Willow an. Neben Musik wird auch Comedy geboten. Kurt Krömer und Kaya Yanar werden ebenfalls im Olympiapark zu sehen sein.

Das Superbloom Festival versteht sich selbst nicht nur als reines Musikspektakel. Neben den Auftritten der Musikstars sind auch sogenannte "Experience-Bereiche" geplant. Kunst, Mode, Lifestyle- und auch Umweltthemen sollen ihren Platz auf dem Festivalgelände bekommen.

Das Festival war bereits für 2021 geplant. Wegen der Pandemie musste es jedoch verschoben werden.

Eintrittskarten und weitere Informationen finden sich auf der .