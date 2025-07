Super-Hund: Finale in den Pasing Arcaden

Beim großen Finale der Aktion "Super-Hund gesucht!" zeigen vierbeinige Talente ihr Können – und sorgen gemeinsam mit ihren Haltern für einen erlebnisreichen Tag in den Pasing Arcaden.

Die und die Abendzeitung hatten zu der Aktion " " aufgerufen, fast 400 Tiere wurden angemeldet, die AZ-Leser wählten bei einem Online-Voting 20 aus. Und sie alle waren besonders, jeder auf seine Weise.

Beim großen Final-Tag in den Pasing Arcaden konnten die Zuschauer sie kennenlernen: Hunde, die Tricks beherrschen. Hunde, die das Leben von Menschen fröhlicher machen. Und Hunde, die Menschen das Leben retten können. Im Paseo, dem Hof zwischen den Gebäuden der Pasing Arcaden, wurde zwei Showflächen errichtet, auf der die Moderatorin Julia Kauz einen ganzen Samstag lang die Tiere und ihre Besitzer dem Publikum vorstellt – und ihnen Aufgaben stellt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Zum Beispiel in einem Parcours: Da müssen die Hunde über Hindernisse springen oder durch einen Tunnel rennen – und dürfen dabei nicht die Leckerlis fressen, die ihnen den Weg weisen. Einigen Besitzern gelingt es mit mehr, anderen mit weniger Mühe, ihre Tiere durch den Parcours zu lotsen. Aber einige Hunde ignorieren die Hindernisse, ganz zum Vergnügen des Publikums, rennen die Hürden um oder sind ausschließlich am Fressen der Leckerlis interessiert. "Hunde sind auch nur Menschen", fasst Julia Kauz launig zusammen.

Berührende Geschichten und beeindruckende Talente

Viel Menschliches ist auch zu sehen, als die Hunde ihre besonderen Talente vorführen sollen: Da geben sie Frauchen und Herrchen Bussis oder die Pfote, manchen brav Männchen – und Hündin Resi fährt sogar Skateboard, was die Jury vollends begeistert, aber dazu später mehr. All diese talentierten Hunde machen dem Publikum Laune, doch die Besitzer erzählen im Gespräch mit Julia Kauz auch Anrührendes.

Zum Beispiel Julia, deren Cavapoo Emma zum Diabetes-Warnhund ausgebildet wurde, um sie vor Notfallsituationen zu bewahren. "Sie hat eine Supernase und riecht fast eine Stunde im Voraus und über Stockwerke hinweg, wenn ich in Unterzucker oder Überzucker gerate", sagt Julia. "Durch sie fühle ich mich sicher und kann wieder meinen Alltag gestalten."

Andere Hunde wären ohne das Engagement von Tierfreunden wohl nicht mehr am Leben. Zum Beispiel der dreibeinige Mischling Rintin, der genauso schnell läuft wie ein Vierbeiner, aber in einem italienischen Tierheim eine ungewisse Zukunft hatte – bis André ihn zu sich nach Erding holte. Oder Linda, ein Binjao-Mops, der wegen eines angeborenen Wirbelsäulenschaden auf einen Hunde-Rollstuhl angewiesen ist. Oder Daisy, die von Tanja auf Bali in einem Reisfeld entdeckt und gerettet wurde – das Jungtier war in einem Sack ausgesetzt worden. Kein Wunder, dass der braun-weiße Mischling immer noch Angst vor Menschen hat und seinem Frauchen nicht von der Seite weicht.

Der Binjao-Mops Linda ist auf einen Hunde-Rollstuhl angewiesen – und absolvierte dennoch den Hindernis-Parcours. © Johann Sturz

Als die Hunde und ihre Geschichten vorgestellt werden, bleiben viele Passanten stehen, manche Zuschauer wie Uschi Ackermann sind extra für die Show in die Pasing Arcaden gekommen. Und für die Gäste ist an diesem Samstag noch viel mehr geboten. An einem Glücksrad im Foodcourt können sie viele Preise gewinnen, die Shops der Einkaufsmeile zur Verfügung gestellt haben. Immer wieder bildet sich vor dem Rad eine kleine Schlange. Außerdem gibt es kostenloses Popcorn, und Clown Bobby sorgt für Unterhaltung.

Wohlfühlprogramm für Zwei- und Vierbeiner

Besonders ist an dem Event-Tag natürlich an alle Hunde und deren Besitzer gedacht worden. Für sie gibt es eine Chill-Out-Area mit Liegestühlen, Sonnenschirmen, Wassernäpfen sowie Hundepoo, und bei den hochsommerlichen Temperaturen machen Passanten hier gerne Rast. Für die Tiere gibt es obendrein Hunde-Eis von "Cold & Dog", mit Geschmacksrichtungen wie Beef, Lachs oder Shrimps. Und viele kleine und große Gäste werden bei Workshops von "DIY & Drinks" kreativ: Da können sie (Hunde)-Halstücher gestalten oder Leckerli-Taschen bemalen und mit Patches verzieren. Die beiden Tische sind fast immer voll besetzt.

Den ganzen Tag über blieben Gäste und Passanten vor der Showfläche im Paseo stehen. © Johann Sturz

Am Ende des Tages wählt die Jury aus den 19 Super-Hunden den Gewinner aus. Ihre Wahl fällt auf Resi, den slowakischen Straßenhund, der in München sein Zuhause gefunden hat, der jede Menge Tricks beherrscht, Frisbees fangen kann – und Skateboard fährt. Nun darf "Super-Hund" Resi mit seiner Halterin und deren Begleitung zwei Nächte im 5-Sterne-Hotel Mignon Meran Park & Spa verbringen, einem besonders tierfreundlichen Wellness-Hotel mit einem 1.500 Quadratmeter großen Hundegarten, einem Bistro mit Hundezutritt und vielen attraktiven Wegen zum Wandern, Spazieren und Gassigehen.

Moderatorin Julia Kautz (links), Centermanager Philipp Avramov (rechts) und seine Jurykolleginnen freuen sich mit den Besitzerinnen der Gewinner-Hunde. © Johann Sturz

Zweiter Sieger wird Kiwi. Der Mischling kann fast 40 Kommandos folgen, und dank des Preises kommen vielleicht noch weitere hinzu: Seine Besitzerin erhält einen achtwöchigen Kombi-Kurs bei der Münchner Hundeschule "Freude am Hund", die Trainingsgelände in Pasing und im Olympiazentrum hat. Auf den dritten Platz wählt die Jury Rajka, die beim Mantrailing Personen sucht und in einem Münchner Altenheim den Alltag der Bewohner verschönert. Ihre Besitzerin erhält von den Pasing Arcaden eine Geschenkkarte im Wert von 150 Euro.

Auch die anderen Hundehalter gehen nicht leer aus und erhalten eine kleine Überraschung von Hundemaxx, Deutschlands größtem Fachgeschäft für Hundebedarf. Vor allem aber verbringen sie alle einen schönen, entspannten Nachmittag in einer weiteren, eigens aufgebauten Chill-Out-Area. "Es ist toll, wie gut man sich hier um die Hunde kümmert", sagt Tanja. "Die Arcaden sind ohnehin hundefreundlich, im Gegensatz zu vielen anderen Stores. Hier dürfen die Hunde mit rein, man kann sie anleinen und gerade bei der Hitze ist es toll, dass sie nicht draußen warten müssen."

Tanjas Mischling Daisy durfte in der Chill-Out-Area ein Hunde-Eis probieren. © Johann Sturz

"In der Shopping-Mall gibt es auch spezielle Hundeplätze mit Wassernäpfen", sagt Centermanager Philipp Avramov. Er ist Teil der Jury, lernt viele tolle Hunde und deren Besitzer kennen, und am Abend kann er gemeinsam mit Marketing-Managerin Carina Schier auf einen erfolgreichen Tag blicken. "Wir wollten ein schönes Familienevent kreieren", sagt sie. "Und Hunde sind natürlich auch Familienmitglieder."