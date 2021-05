Südliche Isarauen: Grüne setzen sich für Naturwaldreservat ein

Es soll ein "geschlossenes und möglichst großes Areal geschützter oder naturnaher Waldflächen identifiziert werden", schlagen die Grünen in ihrem Antrag im Stadtrat vor.

München/Pullach - Die Fraktion Die Grünen - rosa Liste im Münchner Stadtrat möchte in den südlichen Isarauen ein Naturwaldreservat schaffen.

Zusammenarbeit mit der Gemeinde Pullach

Nach dem Willen der Fraktion solle dieses in Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Pullach entstehen.

Gemeinsam soll ein "geschlossenes und möglichst großes Areal geschützter oder naturnaher Waldflächen identifiziert werden", so die Fraktion, die einen entsprechenden Antrag am Montag im Stadtrat einbringen will.

Flächen, die auf der Liste der Naturwaldreservate geführt werden, dürfen forstwirtschaftlich nicht genutzt werden, der Wald kann sich relativ ungestört entwickeln.