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Subaru erfasst Fußgängerin: Offener Beinbruch in der Orleansstraße

In der dicht befahrenen Orleansstraße wird eine 24-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Fahrbahn von einem Subaru erfasst und erleidet einen offenen Beinbruch. Wie es zu dem folgenschweren Zusammenstoß im stockenden Verkehr kommen konnte, ermittelt nun die Münchner Verkehrspolizei.
Hüseyin Ince |
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Die Schwerverletzte (24) musste in einer Klinik weiterbehandelt werden.
Die Schwerverletzte (24) musste in einer Klinik weiterbehandelt werden. © IMAGO/Alexander Pohl

Am Dienstag gegen Mittag wollte eine 24-jährige Münchnerin zu Fuß die Orleansstraße überqueren. Vor ihr stand eine Reihe von Fahrzeugen. Die Straße hat hier in jede Richtung zwei Fahrstreifen. Es war wohl eine Art Stau in eine Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 11 entschloss sich die junge Frau daher, die Straße stadteinwärts zu kreuzen.

Was sie nicht bemerkte: Gleichzeitig fuhr eine 33-jährige Münchnerin in ihrem Subaru Pkw von der Rosenheimer Straße kommend in Richtung Orleansplatz. Als die 24-Jährige zwischen zwei Pkw vom zweiten auf den dritten Fahrstreifen trat, lief sie gegen die rechte Seite des vorbeifahrenden Subaru der 33-Jährigen.

Kleine Unaufmerksamkeit, große Verletzung

Die 24-Jährige stürzte mit großen Schmerzen. Passanten riefen den Rettungsdienst. Die Sanitäter konnten ihre Verletzung kaum übersehen. Denn sie hatte einen offenen Bruch am linken Bein erlitten und musste in eine Klinik gebracht werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen.

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16 Kommentare
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  • Wendeltreppe vor einer Stunde / Bewertung:

    Endlich wieder Futter für das Autohasser-Quartett? Man darf gespannt sein..

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  • Newi83 vor 45 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Wendeltreppe

    Fazit: Als Autofahrer ist man immer der Stärkere

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  • Himbeer-Toni vor 41 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Newi83

    Es wird noch ermittelt, Herr Alleswisser!

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