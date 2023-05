Sturz auf Rolltreppe: Seniorin ist schwer verletzt

Bei einem Sturz zweier Seniorinnen auf einer Rolltreppe an einer Münchner U-Bahnhaltestelle ist eine der beiden Frauen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fiel am Dienstag eine 81-Jährige mit Rollator wegen einer "plötzlichen Erkrankung" nach hinten und stieß dabei eine ein Jahr ältere Frau um. Diese sei ebenfalls nach hinten auf die Rolltreppe gefallen und habe sich dabei schwer verletzt.

17. Mai 2023 - 12:27 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

München Der Rettungsdienst brachte die 82-Jährige in ein Krankenhaus. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelte.