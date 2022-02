Sturm-Serie rollt auf München zu: Orkanböen möglich

In München könnte es in den kommenden Tagen besonders stürmisch werden. Grund dafür sind mehrere Wettertiefs. In Hochlagen werden sogar Orkanböen erwartet.

16. Februar 2022 - 13:30 Uhr | ms

Abgebrochene Äste könnte es in den nächsten Tagen in München wieder häufiger geben. (Archivbild) © Sigi Müller

München - Auf München kommen stürmische Tage zu: Verantwortlich dafür sind die Wettertiefs "Xandra", "Ylenia" und "Zeynep". Diese sorgen bereits jetzt für reichlich ungemütlichen Wind in ganz Deutschland, auch Bayern und München sind betroffen. Sturm in München: Besonders starke Böen ab Donnerstagabend Doch die Wetterlage verschärft sich noch: Für München gibt es bereits eine vor schweren Sturmböen. Schon ab Mittwochnachmittag können Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 km/h auftreten. Abends, ab circa 22 Uhr, wird es dann noch windiger, dann erwarten die Meteorologen Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. In exponierten Lagen muss sogar mit o rkanartigen Böen (bis 110 km/h) gerechnet werden! Am Donnerstag kann es dann neben starken Winden auch immer wieder zu Schauern und gebietsweise zu Gewittern kommen. Die Wetterwarnung des DWD gilt vorerst bis Donnerstag um 15 Uhr. Dann schwächt sich der erste Sturm vorerst deutlich ab. Die Verschnaufpause ist jedoch nur kurz. Bereits für Freitagnachmittag wird das nächste Orkantief erwartet – vorerst jedoch hauptsächlich im Norden Deutschlands. Zum Abend hin weitet sich das Tief dann aber immer weiter aus, dem DWD zufolge gibt es dann erneut stürmische Böen aus Westen und Südwesten. "Wer es noch nicht getan hat, sollte heute und morgen nutzen, um Garten, Haus, Terrasse und Balkon sturmfest und gegebenenfalls auch wasserfest zu machen", sagt eine DWD-Meteorologin. Lesen Sie auch Wetter für München und Bayern: Warnung vor starken Sturmböen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Was ist die Ursache für den Sturm? Auslöser der Stürme sind ungewöhnlich große Temperaturunterschiede über dem Atlantik – kalte Luft aus Nordeuropa trifft auf warme Luft aus den Subtropen, in der Folge bildet sich eine Orkanzone mit extremen Westwinden. "Wir sind aktuell in einer zunehmend lebhaften und sehr kräftigen Westströmung", erläutert DWD-Experte Guido Wolz. "Wir sind genau im Bereich der Zone, wo diese Luftmassen aufeinandertreffen", sagt Wolz. "Die Natur ist immer bestrebt, sich auszugleichen, entsprechend bringt dies eine heftige Tiefdruckentwicklung mit sich." Auf Deutschland scheint eine echte Sturm-Serie zuzukommen. Bis Anfang der kommenden Woche wechseln sich Warm- und Kaltfronten in schneller Folge ab. Die Konsequenz: Weitere Stürme und orkanartige Böen.