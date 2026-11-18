Die Feuerwehr rückte zu mindestens 20 Einsätzen aus, um die Folgen des Unwetters zu beseitigen. Hauptsächlich beschäftigten umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste die Einsatzkräfte. Die Bilanz der Sturmnacht im Einzelnen.

Der heftige Herbststurm von Dienstag auf Mittwoch hat zu zahlreichen Einsätzen im gesamten Stadtgebiet geführt. Die Feuerwehr rückte zu mindestens 20 Einsätzen aus, um die Folgen des Unwetters zu beseitigen. Hauptsächlich beschäftigten umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste die Einsatzkräfte. Auf der Bahnstrecke der S-Bahnlinie S1 ist ein Ast auf eine Oberleitung gefallen und hat bereits begonnen zu glühen. Die Feuerwehr konnte den Entstehungsbrand jedoch schnell ablöschen.

Mehrere Bäume im Stadtgebiet wurden vom Sturm umgeknickt. © Feuerwehr München

Berg am Laim: Umgestürzter Baum blockiert gesamte Fahrbahn

Zudem sorgte im Stadtteil Berg am Laim ein umgestürzter Baum für eine größere Behinderung. Dieser war auf eine öffentliche Straße gefallen und blockierte die gesamte Fahrbahn. Die eingetroffenen Einsatzkräfte schnitten den rund 40 Zentimeter dicken Baum mit einer Kettensäge durch, damit er entfernt werden konnte.