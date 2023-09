Studierende sollen in München auf Campingplatz unterkommen

Eine eigene Wohnung, oder zumindest ein WG-Zimmer ist für Studenten in vielen anderen Städten normal – in München sieht die Situation jedoch anders aus. Die Stadt prüft aktuell, ob man Studenten übergangsweise auf einem Campingplatz unterbringen könne.

München - Wohnwagen statt WG: Wegen des hart umkämpften Wohnungsmarktes in München sollen Studierende zu Semesterbeginn auf Campingplätzen unterkommen können. Um ihnen die Zimmersuche in der Landeshauptstadt zu erleichtern, lässt die Rathauskoalition prüfen, ob die jungen Menschen übergangsweise auf dem Campingplatz in Thalkirchen oder im Jugendlager "The Tent" wohnen können.

"Klar ist, dies ist eine Notlösung, und es zeigt die extreme Situation, deshalb muss dringend an den Ursachen gearbeitet werden", betonte Simone Burger von der SPD/Volt-Fraktion am Dienstag.

Wohnungsmangel in München: Studenten sollen auf Campingplatz wohnen

Gerade zu Semesterbeginn suchten in sehr kurzer Zeit viele junge Menschen eine bezahlbare Bleibe. Um nicht in einem teuren Hotel oder überteuerten möblierten Apartments schlafen zu müssen, könnten sich Studierende von Verwandten oder Freunden einen Camper ausleihen und auf dem Campingplatz wohnen.

Dies sei aber nur eine Übergangslösung für wenige Wochen. Wirklich helfen würde es den Angaben zufolge, wenn der Freistaat die nach einem Brand im Jahr 2021 leer stehenden 1500 Wohnheimplätze in der Studentenstadt fertig sanieren und belegen würde.