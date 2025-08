Eine aktuelle Studie zeigt, dass München die besten Chancen für Jobsuchende bietet. Mit der niedrigsten Arbeitslosenquote und den meisten Stellenanzeigen ist die bayerische Metropole der ideale Ort für Berufseinsteiger.

Gerade für Berufseinsteiger, die noch nicht familiär gebunden und etwas flexibler sind, empfiehlt es sich in München nach einem Job zu suchen. Denn wie eine neue Studie der Karriereplattform "Jobleads" zeigt, gibt es hier die besten Voraussetzungen, um einen Job zu finden.

Studie: München auf Platz eins bei Jobsuche

München ist mit einer Arbeitslosenquote von 2,90 Prozent, 4.460 Stellenanzeigen pro 10.000 Beschäftigten und 92.995 angesiedelten Unternehmen (alles im Jahr 2024) auf Platz 1 der Liste gelandet.

Rang zwei teilen sich Frankfurt am Main, Nürnberg und Stuttgart, gefolgt von Hamburg. Ebenfalls interessant: Laut der Studie sind in München zwei Drittel (66,3 Prozent) aller Stellenanzeigen für Experten und Spezialisten.

München auch beim Gehalt führend

Auch beim Durchschnittsgehalt liegt München auf Platz eins, mit 57.042 Euro/Jahr. Am schwersten ist laut der Studie die Jobsuche in Dortmund, Essen und Bielefeld. Was Zuzügler allerdings beachten müssen: Die Landeshauptstadt ist auch Spitzenreiter bei den Mieten in Deutschland.

Untersuchungsmethoden der Studie

Für die Studie hat "Jobleads" deutsche Städte mit mehr als 300.000 Einwohnern untersucht und folgende Daten erhoben: Anzahl der Arbeitslosen 2024, Einwohnerzahl 2024, Stellenanzeigen pro 10.000 Beschäftigte beim Portal "Jobmonitor.de" im Jahr 2024, die Anzahl der Unternehmensniederlassungen im Jahr 2023 und der Anteil Stellenanzeigen für Spezialisten und Experten im Jahr 2024.

Dazu hat die Studie noch Daten zu durchschnittlichen Bruttogehältern im Jahr 2024, erhoben von "Kununu".