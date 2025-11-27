Besondere Auszeichnung für Christoph Maria Herbst. Der Schauspieler bekommt im Januar 2026 von der Münchner Gesellschaft Narrhalla einen ganz besonderen Orden verliehen. Django Asül hatte im Sommer einen Bayernstar in den Fokus gerückt.

Dem deutschen Schauspieler, Synchronsprecher und Autor Christoph Maria Herbst (59) wird eine große Ehre zuteil. Die Münchner Gesellschaft Narrhalla zeichnet den 59-Jährigen mit dem Karl-Valentin-Orden 2026 aus.

Einem breiten Publikum wurde der 1966 in Wuppertal geborene Herbst ab 2004 durch seine Rolle als Bernd Stromberg in der mehrfach ausgezeichneten, gleichnamigen Serie bekannt. Für seine Darbietung des autoritären, narzisstischen und arroganten Chefs und dessen markanten Sprüchen ("Mir grinst die Sonne aus jeder Ritze – ich könnte Konfetti kotzen") erhielt Christoph Maria Herbst im Jahr 2006 den Adolf-Grimme-Preis. Siebenmal konnte der Schauspieler bereits den Deutschen Comedypreis entgegennehmen. 2005 gab es den Bayerischen Fernsehpreis und 2025 den Bayerischen Filmpreis.

Stromberg-Darsteller bekommt den Karl-Valentin-Orden

Auch auf der großen Kinoleinwand ist der 59-Jährige immer wieder in erfolgreichen deutschen Filmen zu sehen, unter anderem in "(T)Raumschiff Surprise – Periode 1", "Der WiXXer", den Sönke-Wortmann-Filmen "Der Vorname", "Der Nachname" und "Der Spitzname" sowie in "Contra" oder zuletzt "Der Buchspazierer". Am 4. Dezember startet sein neuester Film "STROMBERG – Wieder alles wie immer" in den deutschen Kinos.

Mit seiner markanten Stimme und sprachspielerischer Selbstironie ist Christoph Maria Herbst auch ein erfolgreicher und beliebter Synchron- und Hörbuchsprecher.

Kein Titel für Ex-FC-Bayern-Star: Thomas Müller geht leer aus

Auch wenn jetzt alles entschieden ist, verweisen wir in diesem Zusammenhang noch auf einen anderen möglichen Kandidaten für den begehrten Valentin-Orden der Narrhalla. Erst im Sommer hatte Django Asülin einem AZ-Interview den Fokus auf Fußballer Thomas Müller gelegt. "Bei Preisen ist es ja generell so: Die werden oft vergeben, weil man einen Volltreffer landen will, wobei ich Thomas Müller dazu zählen würde", so der Kabarettist im Juli 2025 gegenüber der AZ. Müller sei jemand, der mit seiner "Grundhaltung, die Dinge schelmisch zu sehen und Kommentare mit einem Augenzwinkern zu versehen" das nötige Rüstzeug für diese Auszeichnung mitbringen würde. Zumindest dieses Mal muss sich der Weltmeister noch gedulden.

Verleihung des Ordens im Januar

Die Verleihung des Karl-Valentin-Orden an Herbst findet im Rahmen des "Großen Narrhalla-Ball Soirée Münchner Leben" am Samstag, 31. Januar 2026 im Deutschen Theater München statt. Die Laudatio für den 59-Jährigen hält der Autor und Grimme-Preisträger Moritz Netenjakob.