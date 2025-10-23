AZ-Plus
  • Stromausfall in Münchner Stadtteil – auch Straßenverkehr betroffen

Stromausfall in Münchner Stadtteil – auch Straßenverkehr betroffen

In Laim ist teilweise der Strom ausgefallen, auch der Straßenverkehr ist davon betroffen. U-Bahn und Tram fahren weiter.
André Wagner |
In Teilen von Laim kam es am Donnerstag zu einem Stromausfall.
In Teilen von Laim kam es am Donnerstag zu einem Stromausfall.

In Teilen von Laim gab es am Donnerstagmittag wegen eines technischen Defekts zu einem Stromausfall, die genaue Ursache ist allerdings noch nicht bekannt. Erste Störungsmeldungen gab es um 11 Uhr. Mitarbeiter der Stadtwerke (SWM) sind vor Ort, um das Problem zu beheben.

"Die meisten betroffenen Bereiche haben mittlerweile wieder Strom, U-Bahn und Tram waren von dem Stromausfall nicht betroffen", so ein SWM-Sprecher zur AZ.

Ampel kurzzeitig ausgefallen – Polizei regelt Verkehr

Der Stromausfall wirkte sich auch auf den Verkehr aus, da einige Ampeln ausgefallen sind. Betroffen waren unter anderem die Elsenheimer Straße und die Agnes-Bernauer-Straße. Dort wurde der Verkehr von der Polizei geregelt. Kurz nach 13 Uhr konnte die Polizei diesbezüglich wieder Entwarnung geben.

Wie lange es dauert, bis alle betroffenen Haushalte wieder Strom haben, ist derzeit noch nicht bekannt.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • AufmerksamerBürger vor 53 Minuten / Bewertung:

    Steht der Stromausfall in Zusammenhang mit dem Feuerwehr Einsatz am Laimer Platz?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Chablis64 vor 55 Minuten / Bewertung:

    Vermutlich haben die Bauarbeiten in der Fürstenrieder zu dem Ausfall geführt. Gegen Mittag habe ich einen Bagger beobachtet, der etwas sehr nah an einem Stromkasten vorbei gefahren ist und ihn dann im Rückwärtsgang fast um gefahren hätte. Oder hat er ihn doch erwischt... Hat der Fahrer das überhaupt gemerkt...? Weiß keiner so genau...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Der AndiChrist vor 11 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Chablis64

    Doch, das weiss jemand genau.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
