Zahlreiche Haushalte im Münchner Nordosten sind seit 13.45 Uhr ohne Strom.

Viele Menschen in Deutschland halten die heimische Stromversorgung für anfällig gegenüber Sabotage, physischen Attacken oder Cyberangriffen.

Im Münchner Nordosten kommt es seit 13.45 Uhr zu einem Stromausfall. Zahlreiche Haushalte im Bereich Oberföhring, Englschalking, Denning und Johanneskirchen sind davon betroffen.

Anfangs seien etwa 3000 Haushalte vor allem im Norden Bogenhausens östlich vom Englischen Garten betroffen gewesen, teilte ein Sprecher der Stadtwerke München der dpa auf Nachfrage mit.

Stromausfall im Münchner Nordosten – rund 3000 Haushalte betroffen

Der betroffene Bereich reicht von der Isar und der westlichen Grenze des Englischen Gartens bis an den Rand von Daglfing im Osten sowie von der Denninger Straße im nördlichen Bogenhausen bis hin zum Autobahnkreuz München-Nord.

Im Münchner Norden ist am Montagmittag in Teilen der Strom ausgefallen. © Screenshot: stoerungen.apps.swm.de/

Als Grund für den Ausfall wird ein technischer Defekt genannt, bei Bauarbeiten wurde ein Stromkabel beschädigt. "Der M-Sicherheitsservice ist informiert und wird die Versorgung schnellstmöglich wiederherstellen", ist auf der Störungsseite der Stadtwerke München (SWM) zu lesen. Wie lange der Ausfall noch dauert, ist derzeit nicht bekannt. Nach und nach sollten die Haushalte im Zuge der Arbeiten wieder mit Strom versorgt werden.

U-Bahnen und Straßenbahnen waren von dem Ausfall nach Angaben der Stadtwerke nicht betroffen.