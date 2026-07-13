AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Stromausfall im Münchner Nordosten – rund 3000 Haushalte betroffen
Update

Stromausfall im Münchner Nordosten – rund 3000 Haushalte betroffen

Zahlreiche Haushalte im Münchner Nordosten sind seit 13.45 Uhr ohne Strom.
Andre Wagner
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Viele Menschen in Deutschland halten die heimische Stromversorgung für anfällig gegenüber Sabotage, physischen Attacken oder Cyberangriffen.
Viele Menschen in Deutschland halten die heimische Stromversorgung für anfällig gegenüber Sabotage, physischen Attacken oder Cyberangriffen. © Roberto Pfeil/dpa

Im Münchner Nordosten kommt es seit 13.45 Uhr zu einem Stromausfall. Zahlreiche Haushalte im Bereich Oberföhring, Englschalking, Denning und Johanneskirchen sind davon betroffen.  

Anfangs seien etwa 3000 Haushalte vor allem im Norden Bogenhausens östlich vom Englischen Garten betroffen gewesen, teilte ein Sprecher der Stadtwerke München der dpa auf Nachfrage mit.

Stromausfall im Münchner Nordosten – rund 3000 Haushalte betroffen

Der betroffene Bereich reicht von der Isar und der westlichen Grenze des Englischen Gartens bis an den Rand von Daglfing im Osten sowie von der Denninger Straße im nördlichen Bogenhausen bis hin zum Autobahnkreuz München-Nord.

Im Münchner Norden ist am Montagmittag in Teilen der Strom ausgefallen.
Im Münchner Norden ist am Montagmittag in Teilen der Strom ausgefallen. © Screenshot: stoerungen.apps.swm.de/

Als Grund für den Ausfall wird ein technischer Defekt genannt, bei Bauarbeiten wurde ein Stromkabel beschädigt. "Der M-Sicherheitsservice ist informiert und wird die Versorgung schnellstmöglich wiederherstellen", ist auf der Störungsseite der Stadtwerke München (SWM) zu lesen. Wie lange der Ausfall noch dauert, ist derzeit nicht bekannt.  Nach und nach sollten die Haushalte im Zuge der Arbeiten wieder mit Strom versorgt werden.

U-Bahnen und Straßenbahnen waren von dem Ausfall nach Angaben der Stadtwerke nicht betroffen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.