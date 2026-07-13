Stromausfall im Münchner Nordosten – Alle Haushalte wieder am Netz

Zahlreiche Haushalte im Münchner Nordosten waren ab 13.45 Uhr ohne Strom. Etwas mehr als zwei Stunden später waren alle betroffenen SWM-Kunden wieder am Netz.

Viele Menschen in Deutschland halten die heimische Stromversorgung für anfällig gegenüber Sabotage, physischen Attacken oder Cyberangriffen.

Update von 16.35 Uhr: Etwas mehr als zwei Stunden nach Beginn des Stromausfalls melden die Stadtwerke München, dass alle betroffenen Haushalte wieder Strom hätten.

Update von 16.01 Uhr: Seit etwa 15.30 Uhr sind etwa zwei Drittel der rund 3000 betroffenen Haushalte durch Umschaltmaßnahmen wieder am Stromnetz, wie ein SWM-Sprecher der AZ bestätigte. Die restlichen Haushalte sollen so schnell wie möglich wieder Strom haben, die genaue Dauer konnte aber noch nicht eingeschätzt werden.

Grund für den Stromausfall war ein Bagger, der auf einer Baustelle im Bereich Effnerstraße und Freischützstraße versehentlich ein Stromkabel im Boden durchtrennt hatte. Dieses wird nun von Mitarbeitern der Stadtwerke repariert.

Erstmeldung: Im Münchner Nordosten kommt es seit 13.45 Uhr zu einem Stromausfall. Zahlreiche Haushalte im Bereich Oberföhring, Englschalking, Denning und Johanneskirchen sind davon betroffen.

Anfangs seien etwa 3000 Haushalte vor allem im Norden Bogenhausens östlich vom Englischen Garten betroffen gewesen, teilte ein Sprecher der Stadtwerke München der dpa auf Nachfrage mit.

Stromausfall im Münchner Nordosten – rund 3000 Haushalte betroffen

Der betroffene Bereich reicht von der Isar und der westlichen Grenze des Englischen Gartens bis an den Rand von Daglfing im Osten sowie von der Denninger Straße im nördlichen Bogenhausen bis hin zum Autobahnkreuz München-Nord.

Im Münchner Norden ist am Montagmittag in Teilen der Strom ausgefallen. © Screenshot: stoerungen.apps.swm.de/

Als Grund für den Ausfall wird ein technischer Defekt genannt, bei Bauarbeiten wurde ein Stromkabel beschädigt. "Der M-Sicherheitsservice ist informiert und wird die Versorgung schnellstmöglich wiederherstellen", ist auf der Störungsseite der Stadtwerke München (SWM) zu lesen. Wie lange der Ausfall noch dauert, ist derzeit nicht bekannt. Nach und nach sollten die Haushalte im Zuge der Arbeiten wieder mit Strom versorgt werden.

U-Bahnen und Straßenbahnen waren von dem Ausfall nach Angaben der Stadtwerke nicht betroffen.