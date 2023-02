Streit vor Shisha-Bareskaliert: Zwei Verletzte

Eine Gruppe geht auf sechs Männer los. Auf der Flucht gerät ein 20-Jähriger in Panik.

München - Worum es bei dem Streit in einer Shisha-Bar in Neuperlach am Samstag ging, ist nicht geklärt. Sechs Männer verließen kurz vor 1 Uhr nachts fluchtartig das Lokal. Ein 20-Jähriger setzte sich ans Lenkrad seines Audi. Die Verfolger schlugen auf den Wagen ein, zertrümmerten eine Seitenscheibe. Der Mann gab, wie er später der Polizei erzählte, "in Panik Gas". Der Audi überrollte den Fuß eines 45-Jährigen sowie das Bein eines 22-Jährigen, der in dem Tumult gestürzt war.

Weitere Angreifer verfolgten in einem BMW die Freunde des 20-Jährigen, die in einem VW davonfuhren. Dabei stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Polizei ermittelt.