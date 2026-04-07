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Münchner liegt nach Besuch einer Szene-Bar im Koma

Der 49-Jährige gerät vor dem Club "Rendezvous" mit einem anderen Gast (23) in Streit. Seitdem wird das Opfer auf der Intensivstation einer Klinik behandelt. 
Ralph Hub
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Die Polizei nimmt einen 23-Jährige fest. Er soll einen Münchner vor einem Club krankenhausreif geprügelt haben (Symbolbild)
Die Polizei nimmt einen 23-Jährige fest. Er soll einen Münchner vor einem Club krankenhausreif geprügelt haben (Symbolbild) © Moritz Frankenberg

Der Münchner hatte, wie auch der 23 Jahre alte mutmaßliche Täter, in dem Swingerclub in der Müllerstraße gefeiert. Vor dem Rendezvous gerieten die beiden gegen 3.20 Uhr am frühen Samstagmorgen in Streit. Das Sicherheitspersonal des Clubs griff ein und beendete die verbale Auseinandersetzung.

Streit vor Swingerclub eskaliert

Doch nur Minuten später gerieten sich die beiden Münchner erneut in die Haare. Der 23-Jährige soll dabei seinen Gegner nach Polizeiangaben mehrmals mit Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Der 49-Jährige ging dabei zu Boden. Dabei schlug der Münchner mit dem Kopf auf. Zeugen hielten den mutmaßlichen Angreifer fest, bis eine Polizeistreife eintraf. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Opfer liegt im Koma

Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich unterdessen um den Patienten. Der 49-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Hirnblutung ins Krankenhaus gebracht und umgehend notoperiert. Der Zustand des Patienten sei stabil, hieß es am Dienstag, der 49-Jährige befinde sich allerdings im Koma.

Gegen den 23-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Mann ist bereits wegen Körperverletzung bei der Polizei aktenkundig. Das Kommissariat 24 ermittelt, der Verdächtige befindet sich wieder auf freiem Fuß.

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2 Kommentare
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  • Kaiser Jannick vor einer Stunde / Bewertung:

    Der Vollständigkeit halber folgt ein Zitat aus dem offiziellen Pressebericht des PP München:

    "Am Samstag, 05.04.2026, gegen 03:20 Uhr, befanden sich ein 23-jähriger türkischer Staatsangehöriger und ein 49-jähriger deutscher Staatsangehöriger, beide mit Wohnsitz in München, in einer Bar in der Müllerstraße. Vor dem Lokal kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Durch die Sicherheitskräfte des Lokals wurden die beiden Personen der Örtlichkeit verwiesen.

    Kurze Zeit später entwickelte sich aus der verbalen Streitigkeit eine körperliche Auseinandersetzung, bei dem der 23-Jährige den 49-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug."

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  • Nobbse2710 vor 6 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Kaiser Jannick

    Und dies ändert oder relativiert oder erklärt nun was?

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