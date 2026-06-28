Streit ums Bier eskaliert: Mann droht am Münchner Flaucher mit Machete

Eine Party in der Nähe des Flaucherstegs an der Isar endete am Freitagabend mit einem Großeinsatz der Polizei. Mehr als 20 Streifen waren im Einsatz. Der Mann mit der Machete wurde festgenommen. Laut Polizei gab es in der etwa 20 Personen umfassenden Gruppe Streit wegen des Biers.

Der Flaucher in München: Am späten Freitagabend endtete eine Party mit einem größeren Polizeieinsatz. Ein Mann hatte mit einer Machete herumgefuchtelt. (Symbolbild)

Etwa 20 Leute haben am Freitagabend an der Isar am Flaucher in der Nähe des Stegs eine Party gefeiert. Dabei floss auch eine Menge Bier. Gegen 23.30 Uhr wurde die Stimmung auf der Feier plötzlich hitzig. "Es gab Streit um die Verteilung des Biers", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Während sich einige der Gäste lauthals stritten, griff einer aus der Gruppe zu einer Machete. Wem die 50 Zentimeter lange Klinge gehörte, konnte die Polizei bisher nicht klären. Der Unbekannte drückte einem 19-Jährigen aus München die Machete in die Hand. Der 19-Jährige fuchtelte daraufhin mit der 50-Zentimeter-Klinge herum.

Ein 21-Jähriger aus München fühlte sich von dem 19-Jährigen bedroht. Er verständigte den Polizeinotruf. Die Einsatzzentrale im Präsidium schickte daraufhin mehr als 20 Streifen, darunter auch Beamte des USK (Unterstützungskommando) und der Einsatzhundertschaft, an den Flaucher.

Machete lag am Boden

Die Beamten konnten den 19-Jährigen noch an der Isar festnehmen. Der Münchner leistete keinen Widerstand. Die Machete lag da bereits am Boden. Sie wurde von den Polizisten sichergestellt. Der 19-Jährige wurde zur Polizeiinspektion 31 gebracht und dort wegen einer Bedrohung angezeigt. Nach der polizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen, so der Polizeisprecher.

Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 26. Dabei stehen zwei Fragen im Mittelpunkt: Ist der 21-Jährige tatsächlich gezielt bedroht worden? Außerdem wird der ursprüngliche Eigentümer der Machete gesucht. Ihm droht eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.