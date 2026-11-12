Streit um Sitzplatz in Münchner S-Bahn eskaliert

Ein Ehepaar bittet eine 45-Jährige in einer S-Bahn, den Sitzplatz neben ihr freizumachen. Daraufhin entbrennt ein Streit, der sogar handgreiflich wird. Die Bundespolizei ermittelt.

Nach einem handfesten Streit in einer S-Bahn ermittelt die Bundespolizei wegen Beleidigung und Körperverletzung. (Symbolbild)

Ein Ehepaar ist am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr mit der S-Bahn der Linie S3 in Richtung Hauptbahnhof gefahren. Die 61-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Ehemann suchten sich einen Sitzplatz. Das Ehepaar forderte eine 45-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck auf, den Sitzplatz neben ihr freizumachen. Die Frau war mit Gepäck unterwegs, ihr Koffer soll einen Sitzplatz blockiert haben, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Die Stimmung kocht hoch

Die 45-Jährige wollte offenbar nicht so ohne Weiteres den Koffer entfernen, es kam zum Streit. Dabei soll die 61-Jährige die jüngere Frau beleidigt haben. Daraufhin soll die 45-Jährige ihrer Kontrahentin nach Informationen der Bundespolizei ins Gesicht geschlagen haben.

Alle Beteiligten stiegen am Hauptbahnhof München aus. Der 63-Jährige und ein weiterer Zeuge trennten die beiden Frauen, bis eine Streife der Bundespolizei eintraf. Die 61-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Anzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung

Die Beamten der Bundespolizei nahmen den Sachverhalt vor Ort auf und entließen die Beteiligten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung und der Körperverletzung.