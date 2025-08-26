AZ-Plus
  Streit um Fahrpreis: Münchner Taxifahrer von betrunkenem Fahrgast mit Teppichmesser verletzt

Streit um Fahrpreis: Münchner Taxifahrer von betrunkenem Fahrgast mit Teppichmesser verletzt

Ein betrunkener Fahrgast verletzt einen Taxifahrer mit einem Teppichmesser, nachdem ein Streit über den Fahrpreis eskaliert. Die Polizei ermittelt.
Hüseyin Ince |
Eine handelsübliche Taxifahrt in München endet nach einem Streit blutig.
Am Dienstagmorgen gegen zwei Uhr begann eine Münchner Taxifahrt so, wie man es kennt. Ein 40-Jähriger winkte in der Innenstadt ein Fahrzeug herbei, stieg ein und wollte nach Neuhausen gebracht werden. Er war ordentlich angetrunken, mit mehr als zwei Promille, wie ein Atemtest später ergab.

Doch dann eskalierte die Lage. Als der Taxler (65) anhielt, um den Mann an seiner Neuhauser Adresse aussteigen zu lassen, fing der Fahrgast an zu schreien. Die beiden stritten um den Fahrpreis. 40 Euro sollte die Fahrt kosten. Das klang für den angetrunkenen Münchner anscheinend völlig überzogen. So viel wollte er auf keinen Fall zahlen.

Plötzlich zieht der Mann ein Teppichmesser

Als der Taxler die Polizei rief, versuchte der 40-Jährige zu fliehen. Der Fahrer hielt den Mann am Arm fest. Doch der 40-Jährige zog plötzlich ein Teppichmesser aus der Tasche und verletzte damit den Taxler. Er fügte ihm eine Schnitt- und Stichwunde am Bauch zu und riss sich los. Zwei Passanten bekamen die Lage mit, ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger.

Nun hielten die jungen Männer den Fahrgast fest, bis die Polizei kam. Der angetrunkene Münchner wehrte sich mit Schnitt- und Stichbewegungen. Sie konnten den 40-Jährigen dennoch entwaffnen. Kurz davor verletzte sich der 20-Jährige. Er erlitt einen Kratzer an der Wange. Zudem wurde der Pullover des 19-Jährigen beschädigt. Er selbst blieb unverletzt.

Keine Lebensgefahr für den blutenden Taxler

Die Polizei nahm den 40-Jährigen fest. Rettungskräfte brachten den Taxler in eine Klinik. Er musste stationär behandelt werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung gegen den 40-Jährigen. Warum er mitten in der Nacht ein Teppichmesser mitführte, ist völlig unklar. Polizeibekannt ist der Mann noch nicht. Er wurde nach der Feststellung seiner Personalien entlassen.

