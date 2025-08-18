Streit in S-Bahn eskaliert: Mann tritt auf Kontrahenten ein

Am Sonntag ist in der S8 ein Streit zwischen zwei Eritreern völlig aus dem Ruder gelaufen. Am Ende fand sich einer der beiden aus dem Abteil getreten auf dem Bahnsteig wieder.

Die Polizei nimmt zwei Männer fest, die sich in der S8 eine körperliche Auseinandersetzung geliefert haben. (Archivbild)

Am Sonntagvormittag kam es in der S8 Richtung Flughafen zu einem Streit mit körperlicher Auseinandersetzung. Wie die Bundespolizei mitteilte, betrat gegen 10.20 Uhr ein 30-jähriger Eritreer mit Wohnsitz in München am S-Bahnhof Neuaubing die S-Bahn. Kaum im Wagon ging er auf einen 28-jährigen, in Ebersberg wohnenden, Landsmann zu und fing, aus noch unbekannten Gründen, an, den Mann zu würgen. Auch Tritte und Schläge gegen den 28-Jährigen soll es gegeben haben.

Ein 27-jähriger Deutscher versuchte den Streit zu schlichten, blieb mit seinem Unterfangen, den 30-Jährigen von weiteren Attacken abzuhalten, jedoch erfolglos.

Streit zwischen zwei Eritreern eskaliert völlig

Als sich der 28-Jährige gegen seinen Angreifer zur Wehr setzte, eskalierte der Streit zu einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung. Nun versuchte ein 24-jähriger Eritreer, den Streit zwischen seinen beiden Landsleuten zu schlichten, aber auch er war damit erfolglos.

Als die S8 am S-Bahnhof Pasing hielt, trat der 28-Jährige seinen Angreifer aus dem Zug. Als dieser auf dadurch auf den Bahnsteig stürzte, soll er mehrmals getreten worden sein. Beamte der Landespolizei konnten die beiden aggressiven Männer vorläufig festnehmen und übergaben sie anschließend den Kollegen der Bundespolizei.

Streithansel waren beiden betrunken

Der 30-Jährige, der wegen wiederholter Gewaltdelikte bereits polizeibekannt ist, erlitt bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen, der 28-Jährige blieb augenscheinlich unverletzt. Bei beiden wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab beim 28-Jährigen einen Wert von 2,28 und beim 30-Jährigen von 1,96 Promille.

Nach einer freiwillig durchgeführten Blutentnahme wurden die Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 30-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung, gegen den 28-Jährigen, der 2015 erstmals in die Bundesrepublik eingereist war, wegen mutmaßlicher gefährlicher Körperverletzung ermittelt.