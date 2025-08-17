Streit in Grünwald eskaliert: Mann zückt das Messer und attackiert Mitbewohner

In Grünwald ist am Samstag ein Streit aus dem Ruder gelaufen und einer der Streithansel zückte ein Messer.

Die Polizei wurde nach einem eskalierten Streit nach Grünwald gerufen. (Symbolbild)

Eine aus dem Ruder gelaufener Streit mit Bedrohungssituation hat am Samstagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, einen Polizeieinsatz in Grünwald verursacht.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten in der Südlichen Münchner Straße warteten vor dem Anwesen bereits ein 24-Jähriger und eine 22-jährige Zeugin, beide mit Wohnsitz in München.

Streit läuft aus dem Ruder: Mann bedroht Mitbewohner mit Messer

Nach aktuellen polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass es zwischen dem 24-Jährigen und einem 27-Jährigen in der gemeinsamen Küche zu einem Streit kam. Dieser eskalierte und im weiteren Verlauf griff der 27-Jährige zu einem Küchenmesser, bedrohte den 24-Jährigen damit und fügte ihm leichte Verletzungen an der Hand zu.

Nachdem der 24-Jährige und die 22-Jährige der Polizei den Vorfall geschildert hatten, betraten die Beamten das Haus und konnten dort den 27-Jährigen antreffen, der sich widerstandslos festnehmen ließ. In seinem Zimmer konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden.

Der 27-Jährige hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung am Hals.

Die Verletzungen an der Hand des 24-Jährigen stellten sich als nicht weiter gefährlich dar und mussten nicht weiter medizinisch behandelt werden.