Streit in Grünwald eskaliert: Frau landet filmreif auf Motorhaube

Filmreife Szenen am Freitagmorgen in Grünwald. Nachdem wohl ein Streit eskaliert war, findet sich eine Frau auf der Motorhaube eines fahrenden Autos wieder.

Es hatte einen Hauch von Hollywood und Actionfilm, was sich da am Freitagmorgen in Grünwald abgespielt hat. Gegen 8.20 Uhr soll sich im Bereich der Straße "Auf der Eierwiese" ein Streit entwickelt haben, der derart eskalierte, dass ihm eine filmreife Szene folgen sollte.

Auf einem Foto, das der AZ zugespielt wurde, ist zu sehen, wie eine Frau auf der Motorhaube eines langsam fahrenden VW mit Freisinger Kennzeichen liegt.

Die Gründe für den eskalierten Streit sind unklar

Ob die Frau angefahren wurde oder mit Absicht auf den Wagen gesprungen ist, um diesen an der Weiterfahrt zu hindern, ist derzeit nicht bekannt.

Um sich aus dieser actionreichen Situation zu befreien, legte die Person im Fahrzeug den Rückwärtsgang ein, dabei rutschte die Frau von der Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Ob sie sich dabei Verletzungen zuzog, entzieht sich der Kenntnis der Polizei.

Um was es bei dem Streit ging und weshalb er am Ende so eskalierte, dass es zu solchen Szenen kam, ist aktuell nicht bekannt.