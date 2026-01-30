AZ-Plus

Streit in Grünwald eskaliert: Frau landet filmreif auf Motorhaube

Filmreife Szenen am Freitagmorgen in Grünwald. Nachdem wohl ein Streit eskaliert war, findet sich eine Frau auf der Motorhaube eines fahrenden Autos wieder.
André Wagner,
Ben Sagmeister |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Filmreife Szenen am frühen Freitagmorgen in Grünwald.
Filmreife Szenen am frühen Freitagmorgen in Grünwald. © Privat

Es hatte einen Hauch von Hollywood und Actionfilm, was sich da am Freitagmorgen in Grünwald abgespielt hat. Gegen 8.20 Uhr soll sich im Bereich der Straße "Auf der Eierwiese" ein Streit entwickelt haben, der derart eskalierte, dass ihm eine filmreife Szene folgen sollte.

Auf einem Foto, das der AZ zugespielt wurde, ist zu sehen, wie eine Frau auf der Motorhaube eines langsam fahrenden VW mit Freisinger Kennzeichen liegt.

Die Gründe für den eskalierten Streit sind unklar

Ob die Frau angefahren wurde oder mit Absicht auf den Wagen gesprungen ist, um diesen an der Weiterfahrt zu hindern, ist derzeit nicht bekannt.

Um sich aus dieser actionreichen Situation zu befreien, legte die Person im Fahrzeug den Rückwärtsgang ein, dabei rutschte die Frau von der Motorhaube und stürzte auf die Fahrbahn. Ob sie sich dabei Verletzungen zuzog, entzieht sich der Kenntnis der Polizei.

Um was es bei dem Streit ging und weshalb er am Ende so eskalierte, dass es zu solchen Szenen kam, ist aktuell nicht bekannt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.