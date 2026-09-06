Streit im Münchner Wohnhaus: 69-Jähriger soll Elfjährigen mit Erschießen gedroht haben

Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus eskaliert. Der Junge ist nicht der Einzige, dem der Mann mit dem Tod droht. Das SEK greift ein.

Ein 69-jähriger Münchner mit britischer Herkunft soll in München gedroht haben, einen elfjährigen Jungen zu erschießen. Nach Polizeiangaben drohte er auch einer 44-Jährigen mit einem Messerangriff und dem Tod.

Demnach besuchte der Mann am Freitag eine Bekannte in einem Mehrfamilienhaus, die offenbar arbeitsunfähig und pflegebedürftig ist. Hierbei sei es zu einem Streit mit der 44 Jahre alten Anwohnerin gekommen. Der 69-Jährige soll der Frau an ihrer Wohnungstür gedroht haben.

Brite schmeißt Stein vom Balkon und trifft den Jungen am Kopf

Offenbar ist es in dem Haus schon häufiger zu Konflikten wegen Kinderlärm gekommen. Auch von Klingelstreichen war die Rede. Eine psychische Vorerkrankung dürfte der 69-Jährige nicht haben. Offenbar ist er jedoch sehr leicht zu reizen, wie es die Polizei einschätzt.

Kurz bevor die von der 44-Jährigen gerufene Polizei eintraf, geriet der Mann auf einem Balkon in eine verbale Auseinandersetzung mit einem elfjährigen Nachbarskind, wie es hieß. Vom Balkon aus habe der Mann gedroht, das Kind zu erschießen und den Jungen leicht verletzt. Der 69-Jährige warf Gegenstände vom Balkon, unter anderem einen Stein, den er zufällig griff. Mit dem Stein traf er laut Polizei den Jungen am Kopf und verletzte ihn.

SEK kann den wütenden 69-jährigen Rentner telefonisch kontaktieren

Die Polizei war mit 15 Streifen plus Sondereinsatzkräften der SEK vor Ort. "Solche Bedrohungslagen nehmen wir immer sehr ernst", sagte ein Polizeisprecher. Während die Beamten in Uniform die Umgebung großräumig absicherten, nahm das SEK telefonisch Kontakt zu dem Mann auf.

Ggeschulte Verhandler bewegten den Mann laut Polizei in der Folge, die Wohnung zu verlassen. Er sei widerstandslos durch Spezialeinsatzkommandos gesichert worden. Kurz vor 22 Uhr war also der Spuk endgültig vorbei.

Der Münchner Brite ist polizeibekannt

Der 69-Jährige sei nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden, da sich keine Hinweise auf eine weitere Gefahr ergeben hätten. Er wurde unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung angezeigt. Die Ermittlungen laufen. Der Brite ist offenbar bereits wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannt.