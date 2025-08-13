AZ-Plus

Streit eskaliert: Hundebesitzer will Mann in der Isar ertränken

Bizarrer Streit zwischen einem Fußgänger und einem Mann mit zwei Hunden nördlich der Brudermühlbrücke in München. Die Männer geraten an der Isar in Streit. Der Unbekannte drückt den Kopf des 34-Jährigen unter Wasser.
Die Isar mit Blick auf die Brudermühlbrücke. In diesem Bereich kam es zu dem Streit zwischen einem Fußgänger und einem Mann mit zwei Hunden. (Symbolbild)
Die Isar mit Blick auf die Brudermühlbrücke. In diesem Bereich kam es zu dem Streit zwischen einem Fußgänger und einem Mann mit zwei Hunden. (Symbolbild) © IMAGO/Ulrich Wagner
Der Münchner war zu Fuß an der Isar nördlich der Brudermühlbrücke unterwegs. Dabei lief er kurz nach 13 Uhr am westlichen Isarufer auf einer Landzunge zufällig einem Mann mit zwei Hunden über den Weg.

Die beiden Männer gerieten in Streit. Worüber, wollte die Polizei am Mittwoch aus ermittlungstechnischen Gründen zunächst nicht mitteilen. Es wurde handgreiflich. Die beiden Männer rollten kämpfend eine Böschung hinunter und landeten in der Isar. Das Wasser ist an der Stelle nach Angaben eines Polizeisprechers gut knietief. Der Mann mit den beiden Hunden drückte den Kopf des 34-Jährigen unter Wasser, berichtet Polizeisprecher Ralf Kästle.

Als sich ein Augenzeuge einmischt, flieht der Täter

Als ein Zeuge vom gegenüberliegenden Ufer sah, wie ein Mann einen anderen zu ertränken versucht, griff er ein. Der Zeuge wollte die Isar durchwaten. Als das der Hundebesitzer bemerkte, ließ er von seinem Opfer ab und ergriff die Flucht. Er entfernte sich mit den beiden Hunden in Richtung Brudermühlbrücke. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

Der Täter ist muskulös. Er hat braune, längere Haare. Er trug eine schwarze Badehose und Flip-Flops. Die Hunde sind braun bzw. schwarz und etwa kniehoch. Hinweise an die Polizei unter 089/29100. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

