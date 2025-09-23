AZ-Plus

Streit eskaliert: Frau springt aus Angst in Bogenhausen von Balkon

Ein Streit in der Einsteinstraße eskaliert. Eine 37-Jährige versucht sich durch den Sprung aus einem Fenster vor einem Mann in Sicherheit zu bringen.
Ralph Hub |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Erst hörten die Mieter eines Mehrfamilienhauses in der Einsteinstraße am Montagnachmittag Schreie. Eine Frau rief um Hilfe. Ein Zeuge verständigte den Polizeinotruf und gab durch, dass er im Treppenhaus eine verletzte Frau gesehen habe. Die Einsatzzentrale im Präsidium schickte zehn Streifenwagen zu der Adresse.

Polizeieinsatz löst einen Verkehrsstau aus

Die Folge des Polizeiaufgebots war ein ziemlicher Verkehrsstau auf der Strecke. Die Beamten sondierten die Lage. Auslöser war ein Streit in der Wohnung eines Mieters. Er hatte am Sonntag Besuch von einem 33-Jährigen aus dem Landkreis Rosenheim und einer 37-Jährigen aus dem Landkreis Ebersberg. Ob die beiden ein Paar sind, war am Dienstag noch unklar. Jedenfalls kam es zum Streit.

33-jähriger in Psychatrie untergebracht

Die 37-Jährige flüchtete aus der Wohnung im ersten Stock und sprang runter. Dabei zog sie sich nach Polizeiangaben eine Fraktur am Ellenbogen zu. Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige machte einen psychisch auffälligen Eindruck. Er wurde deshalb von der Polizei in eine psychiatrische Klinik gebracht. Gegen ihn wird ermittelt.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.