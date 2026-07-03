Streit eskaliert: 16-Jähriger schwer verletzt – Verdächtiger festgenommen

Bei einem Streit Am Harras wird ein 16-Jähriger schwer verletzt. Vom Täter fehlte bisher jede Spur. Jetzt gibt es Neuigkeiten von der Polizei.

Update vom 3. Juli, 11.45 Uhr: Der am Mittwoch bei einem Streit schwer verletzte 16-jährige Münchner wurde in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch behandelt. Er befindet sich außer Lebensgefahr, wie die Polizei am Freitag bekannt gibt.

Tatverdächtiger festgenommen

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Tatort am Harras war der Tatverdächtige bereits verschwunden. Die Ermittlungen zu den näheren Umständen der Tat wurden noch in der Nacht vor Ort vom Kommissariat 11 übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen konkretisierte sich ein Tatverdacht gegen einen 17-jährigen Deutschen, der auch in München wohnhaft ist. Dieser konnte nun am Donnerstag im Laufe des Mittags von Ermittlungsbeamten widerstandslos festgenommen werden. Er soll im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über die Haftfrage entscheiden wird.

Erstmeldung vom 2. Juli: Eine ziemlich undurchsichtige Gewalttat beschäftigt die Ermittler der Münchner Mordkommission. Dabei erlitt am Mittwochabend ein 16 Jahre alter Münchner schwerwiegende Verletzungen am Oberkörper.

Der Jugendliche kam in die Notaufnahme einer Münchner Klinik. Dort wurde er noch in der Nacht operiert. Inzwischen sei der 16-Jährige außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Was sich genau am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr in der Nähe des McDonald’s-Lokals am Harras ereignet hat, versuchen die Ermittler herauszufinden.

Streit läuft aus dem Ruder: 16-Jähriger schwer verletzt - Täter auf der Flucht

Der 16-Jährige war mit Freunden in dem Fast-Food-Restaurant. Mit einer bisher offenbar noch nicht identifizierten Person ging er in einen Hinterhof bei der ehemaligen Postbankfiliale. Dort kam es dann offenbar zu einem Streit, der völlig aus dem Ruder lief.

Der mutmaßliche Täter verschwand, noch bevor die Polizei am Tatort eintraf. Nähere Angaben zum Tatablauf, oder zur Art der Verletzungen machte ein Polizeisprecher nicht, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden. Auch über die Tatwaffe wurden keine Informationen verbreitet.

Da die Mordkommission den Fall inzwischen übernommen hat, könnten die Ermittlungen in Richtung eines versuchten Tötungsdeliktes ausgeweitet werden. Der 16-Jährige konnte bisher noch nicht befragt werden, das soll in den kommenden Tagen geschehen.

Zeugenaufruf: Wer hat Beobachtungen zu dieser Tat an der Örtlichkeit "Am Harras" und insbesondere im Bereich der dortigen Postbank gemacht? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich an das zuständige Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.