Streit eskaliert: 16-Jähriger schwer verletzt – Polizei bittet um Unterstützung

Bei einem Streit Am Harras wird ein 16-Jähriger schwer verletzt. Vom Täter fehlt bisher jede Spur.

Eine ziemlich undurchsichtige Gewalttat beschäftigt die Ermittler der Münchner Mordkommission. Dabei erlitt am Mittwochabend ein 16 Jahre alter Münchner schwerwiegende Verletzungen am Oberkörper.

Der Jugendliche kam in die Notaufnahme einer Münchner Klinik. Dort wurde er noch in der Nacht operiert. Inzwischen sei der 16-Jährige außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Was sich genau am Mittwochabend gegen 20.50 Uhr in der Nähe des McDonald’s-Lokals am Harras ereignet hat, versuchen die Ermittler herauszufinden.

Streit läuft aus dem Ruder: 16-Jähriger schwer verletzt - Täter auf der Flucht

Der 16-Jährige war mit Freunden in dem Fast-Food-Restaurant. Mit einer bisher offenbar noch nicht identifizierten Person ging er in einen Hinterhof bei der ehemaligen Postbankfiliale. Dort kam es dann offenbar zu einem Streit, der völlig aus dem Ruder lief.

Der mutmaßliche Täter verschwand, noch bevor die Polizei am Tatort eintraf. Nähere Angaben zum Tatablauf, oder zur Art der Verletzungen machte ein Polizeisprecher nicht, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden. Auch über die Tatwaffe wurden keine Informationen verbreitet.

Da die Mordkommission den Fall inzwischen übernommen hat, könnten die Ermittlungen in Richtung eines versuchten Tötungsdeliktes ausgeweitet werden. Der 16-Jährige konnte bisher noch nicht befragt werden, das soll in den kommenden Tagen geschehen.

Zeugenaufruf: Wer hat Beobachtungen zu dieser Tat an der Örtlichkeit "Am Harras" und insbesondere im Bereich der dortigen Postbank gemacht? Personen, die hierzu sachdienliche Angaben geben können, werden gebeten, sich an das zuständige Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder auch an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.