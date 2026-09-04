Streit am Ostbahnhof: Mann droht Bundespolizisten mit dem Tod

Ein 32-Jähriger hat am Ostbahnhof für richtig viel Ärger gesorgt. Nun muss er am Freitag vor den Haftrichter.

Die Bundespolizisten wurden von dem aggressiven Angreifer beleidigt und mit dem Tod bedroht. (Symbolbild)

Dieser Aussetzer wird einem 32-jährigen Afghanen noch ziemlich viel Ärger einbringen. Der hat am Donnerstagabend am Ostbahnhof zwei Männer angegriffen und sich anschließend mit der Bundespolizei angelegt.

Zunächst soll der 32-Jährige im Zwischengeschoss einen 55-jährigen Spanier aus dem Landkreis München attackiert und diesem unvermittelt gegen den Oberkörper geschlagen haben, was im Anschluss zu einer verbalen Auseinandersetzung geführt hat, so die Bundespolizei.

Afghane schlägt auf Spanier und Deutschen ein

Ein bisher unbekannter Zeuge wurde auf den Streit aufmerksam, versuchte zu schlichten und den 32-Jährigen zu beruhigen. Ein 41-jähriger Deutscher bemerkte den Tumult ebenso und wies den Spanier auf das Bundespolizeirevier im Ostbahnhof hin.

Als sich die Beteiligten vor der Dienststelle einfanden, wurde der 32-Jährige erneut handgreiflich und schlug dem 41-Jährigen ins Gesicht, woraufhin der Spanier die Bundespolizisten informierte.

Ein weiterer, ebenfalls unbekannter Zeuge bemerkte die körperliche Attacke auf den 41-Jährigen. Er näherte sich dem Ganzen und hielt den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest, anschließend entfernte er sich wieder.

Aggressiver Mann droht Bundespolizisten mit dem Tod

Doch mit der Anwesenheit der Polizei beruhigte sich die Situation nicht – ganz im Gegenteil. Den Beamten gegenüber verhielt sich der 32-Jährige äußerst aggressiv und widersetzte sich auch der Fesselung. Während der folgenden polizeilichen Maßnahmen zeigte er weiterhin kein Einsehen, sondern beleidigte die Bundespolizisten und bedrohte sie sogar mit dem Tod.

Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber weiterhin fortführen. Der Spanier blieb augenscheinlich unverletzt, der Deutsche erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Bei den Attacken war der Afghane betrunken, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Zudem war ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest positiv.

Bundespolizei sucht unbekannten Zeugen

Der in Deutschland wohnsitzlose 32-Jährige wird am Freitag, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, dem Haftrichter vorgeführt. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des unerlaubten Aufenthalts ermittelt.

Der bislang unbekannte Zeuge, welcher den Beschuldigten festhielt, wird gebeten, sich unter 089 / 515550-0 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.