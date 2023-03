Streikbrecher in München blockiert: Klima-Aktivisten halten MVG-Busse auf

Klima-Aktion gegen Streikbrecher: Am frühen Donnerstagmorgen haben 20 Aktivisten am MVG Betriebshof in der Einsteinstraße mehrere Busse am Losfahren gehindert.

02. März 2023 - 09:12 Uhr | ms

Die Aktivisten behinderten die Busse beim Losfahren. © Antikapitalistisches Klimatreffen