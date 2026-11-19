Ab der Nacht auf Freitag legen die Beschäftigten beim Stammwerk in München den ganzen Tag ihre Arbeit nieder. Was die Gründe sind – und weshalb das Angebot der Arbeitgeber laut IG Metall ein Minus für den Geldbeutel bedeutet.

Die IG Metall ruft zum Streik auf: von 23.45 Uhr am Donnerstag bis 24 Uhr am Freitag.

Vor über einer Woche ist die dritte Verhandlungsrunde zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft gescheitert. Die IG Metall München erhöht daher den Druck auf die Unternehmen – und nimmt BMW ins Visier.

Das Stammwerk in Milbertshofen wird diesen Donnerstag von 23.45 Uhr bis Freitag um 24 Uhr bestreikt – also in etwa einen ganzen Tag. Eine Streikkundgebung soll es vor Tor 1 in der Dostlerstraße geben, auf der der Bezirksleiter der IG Metall Bayern, Rico Irmischer, spricht.

BMW soll Druck auf Arbeitgeber ausüben

Anders als beim Stuttgarter Autobauer Mercedes gab es von Seiten BMWs bislang keine Vorstöße, die Wochenarbeitszeit erhöhen zu wollen. Auch intern nicht, sagt Sibylle Wankel, Chefin der IG Metall München, der AZ. Ganz im Gegenteil: "BMW ist schon ein Unternehmen, das zumindest auf der Produktionsebene wirklich zum Standort Deutschland steht."

Die BMW-Zentrale in München. Für den Autobauer sieht es derzeit eher düster aus. © FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Trotzdem wird der Konzern bestreikt. "Wir haben uns lange überlegt, ob wir das in der Situation machen können", sagt Wankel. Aber weil BMW zum Flächentarifvertrag gehört, erhofft sich die Gewerkschaft, dass der Münchner Autobauer Druck auf den Verband Gesamtmetall ausübt, bessere Angebote zu unterbreiten.

IG Metall: "Im Raum München ist das Leben teuer"

Die IG Metall wirft den Arbeitgebern Verantwortungslosigkeit vor, weil sie bis heute weder ihr Angebot nachgebessert hätten noch auf die Vorschläge zur Stärkung der Branche in Deutschland eingegangen seien. Wankel sagt: "Die Arbeitgeber legen die Axt an unsere bewährte Tarifpartnerschaft. Mit 1,3 Prozent mehr ab Juli 2028 muten sie den Beschäftigten ein dickes Minus im Geldbeutel zu."

Der Grund: Die Inflation wächst weiter, aber Lohnerhöhungen, die das ausgleichen könnten, bleiben aus. Laut einer Prognose der Bundesbank soll die Inflationsrate allein 2027 bei 2,7 Prozent liegen. Heißt: Steigt das Gehalt nicht im selben Maße, sinkt die Kaufkraft.

Sibylle Wankel, die 1. Bevollmächtige bei IG Metall München. Sie erhofft sich von dem Streik bei BMW, dass der Münchner Autohersteller Druck auf die Arbeitgeberverbände ausübt. © IG Metall München

Die Arbeitgeberseite bietet für 2027 nur eine Einmalzahlung im Juli in Höhe von ein Prozent des durchschnittlichen tariflichen Jahresbruttoentgelts an – und damit weit weniger als die Teuerungsrate. Was sich die Gewerkschaft eigentlich vorstellt: fünf Prozent mehr Lohn. "Gerade im Raum München ist das Leben teuer", sagt Wankel. Die Beschäftigten erwarteten, von ihrem Geld die Miete zahlen zu können und sichere Arbeitsplätze zu haben.

Arbeitgeber wollen Urlaubs- und Weihnachtsgeld abräumen

Stattdessen sollen wichtige tarifliche Errungenschaften zurückgedreht werden, kritisiert Wankel: "Die 35-Stunden-Woche und das tariflich abgesicherte Urlaubs- und Weihnachtsgeld – das alles soll plötzlich Geschichte sein. Sonst, so die Drohung aus den Chefetagen, werde hier nicht mehr investiert."

Dabei ist die IG Metall laut Wankel dazu bereit, Abstriche beim Tarifvertrag hinzunehmen, sofern Investitionen in die deutschen Standorte erfolgen. Die Arbeitgeberseite möchte das demnach aber nicht über den Tarifvertrag, sondern über Betriebsvereinbarungen regeln – bei deren Aushandlung sie mehr Macht hätten.

Die Arbeitgeberseite kritisiert die Ausstände scharf – die Gewerkschaft würde durch die ganztägigen Arbeitskämpfe Schäden in einer ohnehin angespannten Wirtschaftslage in Kauf nehmen. Laut einer Umfrage der Bayerischen M+E Arbeitgeber (bayme vbm) bewerten fast 40 Prozent der Unternehmen ihre Lage als schlecht, weitere 40 Prozent als allenfalls befriedigend.