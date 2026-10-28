Streifenwagen und Fahrrad stoßen zusammen: Mann bei Polizeieinsatz verletzt

Die Beamten sind unterwegs zu einem Notfall. Es geht um Leben und Tod. Als sie an wartenden Autos vorbeifahren, taucht vor dem Streifenwagen ein Radfahrer auf. Warum hat der Radler Martinshorn und Blaulicht nicht bemerkt?

Bei einem Unfall zwischen einem Polizeiauto und einem Radfahrer wird ein 79-Jähriger verletzt. (Symbolbild)

Zwei Polizisten waren mit ihrem Fahrzeug am Dienstagnachmittag in Haar im Landkreis München unterwegs zu einem Einsatz. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn unterwegs.

Überholmanöver endet mit Zusammenstoß

Am Ortseingang zum Ortsteil Ottendichl wollte der Polizeibeamte am Steuer des Streifenwagens an mehreren stehenden Fahrzeugen vorbeifahren. Er benutzte dabei die Gegenfahrbahn. Zeitgleich wollte aber auch ein 79-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg mit einem Fahrrad die B 471 auf Höhe der Einmündung zur Vaterstettener Straße überqueren.

Der Streifenwagen und der Radfahrer stießen zusammen. Der 79-Jährige stürzte. Der Radler erlitt bei dem Unfall nach Polizeiangaben eine Kopfplatzwunde. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Telefon: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.