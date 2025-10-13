AZ-Plus
Straußen stranden auf der Münchner Autobahn – die Tiere mussten aus einem Tunnel gerettet werden

In einem Autobahntunnel bei München bleibt ein Auto liegen. Die Feuerwehr wird zu Hilfe gerufen - und trifft auf eine kuriose Ladung.
AZ/ dpa |
Die Strauße blieben bei dem Vorfall unverletzt. (Symbolbild)
Die Strauße blieben bei dem Vorfall unverletzt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Feuerwehrleute haben acht gestrandeten Vogelstraußen in einem Autobahntunnel bei München geholfen. Wie die Berufsfeuerwehr mitteilte, befanden sich die Tiere in einem Pferdeanhänger, der im Aubinger Tunnel Richtung Salzburg wegen einer defekten Deichsel liegengeblieben ist. Demnach waren die Tiere nach der Panne zwar unverletzt, standen in dem lauten Tunnel aber unter Stress. 

Liegengebliebener Anhänger mit Straußen an Bord.
Liegengebliebener Anhänger mit Straußen an Bord. © Feuerwehr München

Nach Angaben der Feuerwehr befestigten die Einsatzkräfte den Anhänger mit Spanngurten an ihrem Zugfahrzeug und fuhren ihn langsam aus dem Tunnel. Anschließend warteten die Strauße und ihre Besitzer demnach in ruhigerer Umgebung auf den Abschleppdienst. Was der Zweck des Transports war und wohin die Tiere gebracht werden sollten, blieb zunächst unklar.

