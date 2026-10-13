Stopp auch in München? Die Fantastischen Vier bitten Fans um Hilfe für die "Der letzte Bus"-Tour

Ende 2026 rollt der Bus los, 2027 reist er weiter und 2028 erreicht er voraussichtlich seine Endstation. Die Fantastischen Vier gehen noch einmal groß auf Tour. Vor dem Start fragen sie Fans nach Songs für die "Der letzte Bus"-Setlist.

Die Fantastischen Vier sind in den kommenden Jahren noch einmal auf großer Tour.

Mit einem witzigen Video bitten Die Fantastischen Vier ihre Fans um Input. Die Fantas, die bald auf eine letzte ganz große Tour gehen, wollen offenbar herausfinden, welche Songs der Gruppe die Anhängerinnen und Anhänger auf der Tour hören möchten.

"Nach all den Jahren muss auch mal ein bisschen was passieren", sagt Michi Beck (58) in , während er mit seinen Kollegen Smudo (58), Thomas D (57) und And.Ypsilon (58) an einem Tisch sitzt. Die Hip-Hop-Veteranen scheinen darüber zu diskutieren, welche ihrer vielen Lieder sie auf der "Der letzte Bus"-Tour spielen sollen.

"Habt ihr irgendwelche Ideen?"

Plötzlich steht Beck auf, wendet sich direkt an die Kamera und sagt: "Leute, so kommen wir hier nicht weiter. Habt ihr irgendwelche Ideen? Schreibt sie in die Kommentare, okay?" Der Clip endet mit einem kleinen Witz von Thomas D: "Schreib auf, Michi Beck muss raus."

Die Fans nehmen das Angebot gerne an. In den Kommentaren sind inzwischen unzählige Songtitel zu finden. Vermehrt werden unter anderem die Lieder "Tag am Meer", "Krieger", "Populär", "Die Da!?!" und "Millionen Legionen" genannt.

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Große Tour: Der Bus rollt bald los

Die "Der letzte Bus"-Tour startet Ende dieses Jahres und wird voraussichtlich im Sommer 2028 auf die Zielgerade einbiegen. Nach einem Einzeltermin beim Ski-Opening in Obertauern am 28. November beginnt die reguläre Tour am 16. Dezember in Riesa. Nach Auftritten bis in den Februar steht nach zwei Wien-Konzerten zunächst eine mehrmonatige Pause an.

Weiter geht es dann am 18. Juni 2027 in Aurich, bevor nach einem Auftritt am 29. August in Essen erneut pausiert wird. Acht "Final Shows" sollen dann nach aktuellem Stand zwischen dem 9. Juni 2028 und 18. August 2028 steigen. Auch München soll laut einer Pressemitteilung von Semmel Concerts von Anfang Oktober noch "in den Fahrplan" für die "Final Shows" integriert werden, hier wurden bislang aber kein Termin und keine genaue Location mitgeteilt.