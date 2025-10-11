AZ-Plus
Störung am Münchner Hauptbahnhof beendet - weiter Verspätungen und Ausfälle auf der Strecke

Der Regionalverkehr am Münchner Hauptbahnhof ist aktuell stark beeinträchtigt. Reisende müssen mit hohen Verspätungen rechnen.
AZ/dpa |
Am Münchner Hauptbahnhof sind derzeit sechs Regionalzuglinien lahmgelegt. (Symbolbild)
Am Münchner Hauptbahnhof sind derzeit sechs Regionalzuglinien lahmgelegt. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn

München - Die Reparatur einer defekten Oberleitung zwischen München Hbf und München-Pasing hat den Regionalverkehr am Samstag stark beeinträchtigt. Am Nachmittag ist die Reparatur abgeschlossen. Es kann jedoch weiterhin zu Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen kommen, teilte die Deutsche Bahn mit. 

Sechs Regionalzuglinien in Richtung Garmisch-Partenkirchen und Allgäu waren betroffen: RB6, RB60, RB65, RB66, RB74, sowie RE70. Die betreffenden Züge konnten zeitweise weder ein- noch ausfahren.

Hohe Verspätungen und kurzfristige Zugausfälle

Die Bahn warnte ihre Fahrgäste vor hohen Verspätungen und kurzfristigen Zugausfällen. Nicht betroffen war die Münchner S-Bahn. Warum die Oberleitung repariert werden musste, ging aus der Mitteilung nicht hervor.

