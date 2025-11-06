Pendler brauchen heute starke Nerven: Wegen einer Weichenstörung am Max-Weber-Platz kommt es auf den Linien U4 und U5 zu massiven Einschränkungen. Der Ersatz erfolgt über Trambahnen. Doch auch hier gibt es Ausfälle.

Wegen einer Weichenstörung kommt es derzeit zu erheblichen Behinderungen im U-Bahn-Verkehr. (Archivbild)

Am Donnerstagnachmittag lief der U-Bahn-Verkehr in München nicht nach Plan: Eine Weichenstörung am Max-Weber-Platz sorgte auf den Linien U4 und U5 für erhebliche Behinderungen.

Nach Angaben der MVG fuhr die U4 nur zwischen Max-Weber-Platz und Arabellapark. "Am Max-Weber-Platz fährt die U4 in Richtung Arabellapark von Gleis 3 ab", hieß es auf der Webseite der Münchner Verkehrsgesellschaft weiter.

Verzögerungen und längere Wartezeiten auch auf der Strecke U5

Auch auf der U5 kam es zu Verzögerungen und längeren Wartezeiten. Der Andrang war für einen Donnerstag jedenfalls ungewöhnlich hoch – vor allem am Hauptbahnhof. Die MVG empfahl, auf die Trambahnlinien 16 und 17 auszuweichen, um das betroffene Gebiet zu umfahren.

Die Störung ging bis nach Mitternacht, hieß es zuerst von Seiten der MVG. Die Verkehrsgesellschaft arbeitete nichtsdestotrotz mit Hochdruck daran, den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Tram 25: Beeinträchtigungen wegen eines Oberleitungsschadens

Auch auf der Trambahnlinie 25 ist es zu erheblichen Einschränkungen gekommen. Der Grund: ein Oberleitungsschaden im Bereich Theodolindenplatz, wie die MVG mitteilt. Die Tram verkehrte nur abschnittsweise: zwischen Max-Weber-Platz (Johannisplatz) und Wettersteinplatz sowie zwischen Großhesseloher Brücke und Grünwald, Derbolfinger Platz.

Mehrere Haltestellen – darunter Kurzstraße, Südtiroler Straße, Tiroler Platz, Authariplatz, Theodolindenplatz, Klinikum Harlaching und Menterschwaige – konnten nicht bedient werden. Für den unterbrochenen Abschnitt wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Allerdings wies die MVG darauf hin, dass die Busse nur über begrenzte Kapazitäten verfügen und teils am rechten Fahrbahnrand halten. Die für die Linie 25 gemeldete Behinderung ist inzwischen jedoch beendet.