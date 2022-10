Stille Feiertage: Tanzverbot an Allerheiligen in München und Bayern

Party-Pause in München und Bayern: Im November gibt es während der stillen Feiertage wieder mehrere Tage mit einem Tanzverbot – los geht es mit Allerheiligen am 1. November.

München – Musik muss an den sogenannten stillen Feiertagen in Art und Lautstärke dem ernsten Charakter des Tages angepasst sein. Fröhliche Feiern mit mächtig Wumms in den Lautsprechern sind dann untersagt, das gilt in der Stadt wie auf dem Land.

Tanzverbot an Allerheiligen: Was das für die Halloween-Party bedeutet

Der dunkle Herbstmonat November hält wieder einige Tage mit dem Tanzverbot bereit. Schon am Dienstag 1. November (Allerheiligen) gilt der Schutz der sogenannten "stillen Tage" um 2 Uhr nachts und endet um 24 Uhr.

Das heißt also, dass auch bei Halloween-Partys am 31. Oktober spätestens zwei Stunden nach Mitternacht Schluss ist mit lustig.

Das sind die "stillen Tage" mit Tanzverbot in Bayern im November 2022

Das Gesetz "zum Schutz der Sonn- und Feiertage" verordnet aber nicht nur Diskotheken eine Ruhepause. Der Charakter der "stillen Tage" muss bei allen öffentlichen Unterhaltungsveranstaltungen gewahrt bleiben. Spielhallen bleiben deshalb ebenfalls geschlossen.

Im November greift das Tanzverbot gleich mehrfach: Nach Allerheiligen gilt es noch am am Volkstrauertag (Sonntag, 13. November), am Buß- und Bettag (Mittwoch, 16. November) sowie am Totensonntag (Sonntag, 20. November).

Gesetzeslockerung verkürzt Tanzverbot

Im Jahr 2013 hatte der Bayerische Landtag das Tanzverbot an sechs "stillen Tagen" aufgeweicht. In den Nächten vor diesen Tagen darf normalerweise bis zwei Uhr morgens hineingefeiert werden – zwei Stunden länger als vor der Gesetzesänderung. Ausgenommen sind als einziges Karfreitag, Karsamstag und Heiligabend.

Trotz Grünen-Antrag: Verbot bleibt bestehen

Bei dieser Regelung soll es auch bleiben, eine weitere Lockerung des Tanzverbots lehnte der Landtag in Bayern im Februar 2022 ab: Die Grünen wollten ein Ende der Tanzverbote erwirken, scheiterten aber mit ihrem Anliegen, das sowohl CSU, Freie Wähler, AfD als auch SPD ablehnten.

Wann sind die stillen Feiertage in Bayern?

Insgesamt neun stille Tage gibt es in Bayern – besonders viele davon im November und rund um Ostern.