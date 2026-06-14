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Sternfahrt nach München - Tausende radeln für mehr Sicherheit

Mehrere Tausend Radfahrer machten sich am Sonntag per Sternfahrt auf nach München. Einer von ihnen ist Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause.
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Mehrere Tausend Radfahrer machten sich am Sonntag auf den Weg nach München.
Mehrere Tausend Radfahrer machten sich am Sonntag auf den Weg nach München. © Sven Hoppe (dpa)

Sie machten sich aus Augsburg, Rosenheim, Freising und sieben weiteren Startpunkten im Umland und vier in München auf den Weg; mit dem Radl auf zur Radsternfahrt unter dem Motto: "Die Zukunft fährt Rad".

Andreas Schön, erster Vorsitzender des Fahrradclubs ADFC München, ist zufrieden: "10.000 Radfahrende haben heute gezeigt, dass sie bessere Bedingungen für den Radverkehr wollen. Wer sichere Wege schafft, ermöglicht Kindern mehr Selbstständigkeit, Familien mehr Bewegungsfreiheit und allen Menschen, im Alltag klimafreundlich unterwegs zu sein.“

Tausende Radler bei Sternfahrt nach München – Ziel war der Königsplatz

Ziel war die Schlusskundgebung am Königsplatz. In der Spitze nahmen laut Polizei rund 6500 Personen an der Radsternfahrt teil – unter ihnen Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne). Bei der Abschlusskundgebung sagte er: "Ich verstehe die Radsternfahrt als klares Signal an Politik und Verwaltung, dass sich viele Menschen eine sichere Fahrradinfrastruktur wünschen – ob für den eigenen Arbeitsweg, den Weg der Kinder in die Schule oder für die Fahrt zu Freunden oder in den Sportverein.“ 

Münchens OB Dominik Krause nahm nach der Radsternfahrt an einer Kundgebung auf dem Königsplatz teil.
Münchens OB Dominik Krause nahm nach der Radsternfahrt an einer Kundgebung auf dem Königsplatz teil. © Sven Hoppe (dpa)

Ihm sei wichtig, dass auch in finanziell herausfordernden Zeiten der Ausbau der Fahrradinfrastruktur weitergehe – mit Fokus auf Schulwegsicherheit und die Beseitigung von Radweglücken. 

Im Bereich der Versammlungsstrecken kam es zeitweise zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Während der Fahrt kam es laut Polizei zu keinen nennenswerten Störungen. 

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9 Kommentare
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  • MucPeter vor 23 Minuten / Bewertung:

    Lassen wir mal die Zahlen sprechen ... ca. 10000 Teilnehmer = ca. 0,5% der Münchner Bevölkerung. Da aber Sternfahrt sind die Teilnehmer aus dem gesamten angrenzenten Großraum mit ca 3 Millionen oder noch mehr Einwohner, was wiederrum heißt, noch ein kleinerer Prozentsatz. Und dafür stellt sich Herr Krause dann vor die Presse und erklärt, die Bevölkerung (und nur für München kann er sprechen) will durch die zahlenmäßige Teilnahme an der Veranstaltung defintiv noch mehr zielgerichtete Ausgaben bei den klammen Kassen für Radwege und andere unsauber geplante Eingriffe in die Verkehrsinfrastruktur? Dafür sparen wir dann an Kultur, Schulsport und sonstigen unnützen Dingen, die die wirkliche Mehrheit braucht? Aber vielleicht sind ja auch 0,3 % der Münchner Bevölkerung im Denken der neuen grünen Stadtregierung eine größere Mehrheit, um Dinge schön zu reden

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  • AK1 vor 7 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von MucPeter

    Was Sie so über die "wirkliche Mehrheit" zu wissen glauben... Die Mehrheit brauchsicher keinen Schulsport, der ist nur für Schüler relevant. Ich finde den wichtig, das ist ein anderes Thema.

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  • Radl Rainer vor einer Stunde / Bewertung:

    Schade, dass die Fotos nicht annähernd die große Zahl an Radlern vermitteln.

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