Anton Gschwendtner verlässt das renommierte Restaurant Atelier im Bayerischen Hof. Der Sous Chef Valentin Krehl übernimmt die kulinarische Leitung, während ein Nachfolger gesucht wird.

Anton Gschwendtner, langjähriger Starkoch im Luxushotel Bayerischer Hof, hat das Restaurant Atelier verlassen. In einer Presse-Info des Hotels heißt es, dass sich der Sternekoch aus privaten Gründen dazu entschieden habe. Ein genauer Zeitpunkt wird dabei nicht genannt.

Das Hotel bedauert die Entscheidung. Gschwendtner war seit August 2021 Chef im Michelin-Sterne Restaurant Atelier (zwei Sterne). Er führte das Atelier auf höchstes kulinarisches Niveau. Es ist inzwischen bekannt bei Gästen aus aller Welt.

Der Bayerische Hof sucht einen neuen Starkoch

Laut Bayerischem Hof gibt es bislang noch keinen Nachfolger für den Chef de Cuisine Gschwendtner, was wiederum für einen relativ spontanen Abschied spricht. Offenbar wird nun eine Küchenleitung gesucht, die "den Anspruch, die Qualität und die kulinarische Exzellenz des Hauses mindestens auf gleichem Niveau weiterführt", so heißt es in der Presse-Info.

Vorerst werde der Sous Chef Valentin Krehl die kulinarische Leitung übernehmen, bis ein neuer Küchenchef mit Sternen gefunden wird. Krehl arbeitet seit vier Jahren an der Seite von Gschwendtner. Man werde "für Kontinuität auf gewohnt hohem Niveau sorgen", verspricht der Bayerische Hof.