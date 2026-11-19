Jahrzehntelang lagen die Überreste der 1938 zerstörten Hauptsynagoge in der Isar. Ein Forschungsprojekt hat nun ihre Geschichte rekonstruiert.

Dieser Stein hing einst über dem Thora-Schrein in der Münchner Hauptsynagoge, die 1938 von den Nazis zerstört wurde.

Etwa 600 Kilo wiegt der Stein, in den die zehn Gebote auf hebräisch eingemeißelt sind. Und doch lässt sich das Gewicht seiner Geschichte kaum in Worte fassen.

Die Tafel aus schwarzem Marmor hing einst über dem Thora-Schrein der Münchner Hauptsynagoge in der Innenstadt, unweit vom Stachus. Im Juni 1938 zerstörten die Nationalsozialisten das Gotteshaus auf Befehl Adolf Hitlers gewaltsam. Damit rissen sie ein gewaltiges Stück jüdischen Lebens aus der Münchner Innenstadt – knapp ein halbes Jahr vor den Novemberpogromen. Es war die erste Synagoge im Deutschen Reich, die die NS-Behörden vor aller Augen gewaltsam zerstörten.

Überreste tauchen in Isar auf

85 Jahre später wurde die Tafel zusammen mit 108 weiteren Trümmern der Synagoge zufällig in der Isar entdeckt. Bei Sanierungsarbeiten der Stadtwerke München (SWM) am Großhesseloher Wehr bargen Arbeiter Ende Juni 2023 und im Januar 2025 mehr als 600 Tonnen teilweise plastisch verzierter Werksteine aus dem Fluss.

Aus dem Fund entwickelte sich unter Federführung des Jüdischen Museums ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Die Beteiligten untersuchten die historischen Ereignisse im Juni 1938, ordneten die Steine baugeschichtlich ein und klärten ihre Herkunft sowie die damit verbundenen Eigentumsverhältnisse.

Im Juni 1938 wurde die Synagoge von den Nazis abgerissen. © Stadtarchiv München

Letzteres sei rein rechtlich gar nicht so einfach gewesen, sagt der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) bei der Pressekonferenz am Donnerstag im Foyer des Museums. Aus moralischer Sicht sei für alle Beteiligten jedoch schnell klar gewesen: Die Steine gehören der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), die die Nationalsozialisten damals aufgelöst hatten.

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch ist eine der wenigen Zeitzeuginnen, die die Synagoge noch selbst erlebt haben. "Das letzte Mal habe ich die Steine als Kind gesehen, als die Synagoge noch stand", sagt sie am Donnerstag. Ihre Wiederentdeckung sei für sie ein historischer Moment gewesen. Doch zur Freude mischten sich auch Gefühle der Trauer und Bitterkeit. Vor allem darüber, "dass diese Steine noch in den 50er-Jahren einfach als Bauschutt im Fluss abgeladen wurden".

Kulturbürgermeisterin Mona Fuchs (v.l.), Kulturreferent Marek Wiechers, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde Charlotte Knobloch, Kunstminister Markus Blume und Jutta Fleckenstein, kommissarische Leiterin des Museums mit dem geschichtsträchtigen Stein. © Daniel von Loeper

Jüdisches Museum plant Ausstellung

1955 und 1956 verwendete man die Fragmente für Hochwasserschutzmaßnahmen. Die Baufirma Leonhard Moll verbaute sie – jenes Unternehmen, das 1938 im Auftrag der Nationalsozialisten und der Stadt München die Synagoge abgerissen hatte.

Im Frühjahr 2027 plant das Jüdische Museum eine Ausstellung mit dem Titel "aufgetaucht". Sie widmet sich den wiedergefundenen Überresten der Hauptsynagoge, den Forschungsergebnissen rund um den Steinfund und dessen historischen Hintergründen.

Die Hauptsynagoge auf einer Postkarte um 1910. © Jüdisches Museum

Besonders bemerkenswert: Von den 109 Steinen konnten 29 einer konkreten Stelle in der zerstörten Synagoge zugeordnet werden. Auch das soll die Ausstellung zeigen. Mithilfe einer VR-Brille können Besucher zudem die Synagoge virtuell erkunden, erklärt Jutta Fleckenstein, kommissarische Leiterin des Museums.

Marek Wiechers, Kulturreferent der Stadt, sieht in dem Fund eine "Chance für ein neues Kapitel in der Erinnerungskultur". Es mache deutlich, wie fest jüdisches Leben in München einst verwurzelt war und bis heute ist. Auch Charlotte Knobloch betont: "Die steinernen Zeugen von Münchens jüdischer Vergangenheit verdienen heute einen würdigen Platz: Nur so können die Menschen in München sehen, was einst Teil ihrer Stadt war, und nur so wird deutlich, dass die jüdische Gemeinschaft damals wie heute Teil dieser Stadt ist."