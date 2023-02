Stau-Gefahr ab Montag in München: An diesen Stellen wird gebaut

Sendlinger-Tor-Platz, Altstadtring, Riem – in der Stadt wird wieder viel gebaut.

Auch 2023 gerät der Verkehr an vielen Baustellen in München wieder ins Stocken. (Symbolbild)

München - Für Autofahrer wird es in den kommenden Wochen wieder eng, vor allem in der Innenstadt.

Bauarbeiten am Sendlinger-Tor-Platz

Nach mehreren Jahren Bauarbeiten wird am Sendlinger-Tor-Platz nun begonnen, die Oberfläche wiederherzustellen. Das bedeutet aber erst einmal weitere Staugefahr. Ab Montag kommt es daher in allen angrenzenden Straßen zu weiteren Einschränkungen, heißt es aus dem Baureferat. Zeitweise werden einspurige Verkehrsführungen notwendig werden, Abbiegemöglichkeiten werden so weit möglich aufrechterhalten, der Fuß- und Radverkehr wird gewährleistet. Wer kann, sollte den Bereich aber dennoch weiträumig umfahren.

Altstadtring: Weiterarbeit am Radschnellweg

Am Altstadtring zwischen Lenbachplatz und dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus wird seit Mittwoch am Radschnellweg nach Garching/Unterschleißheim weitergearbeitet, der hier Teil des Altstadtradlrings ist. Dafür ist südlich des Lenbachplatzes zwischen Pacellistraße und Prannerstraße sowie zwischen der Prannerstraße und der Kreuzung Brienner Straße eine Reduzierung auf eine Fahrspur notwendig, so das Baureferat. Die Durchfahrt Max-Joseph-Straße im Bereich des Maximiliansplatzes ist während der Bauzeit für den Kfz-Verkehr weiterhin nicht möglich. Fußgänger und Radler können aber passieren.

Baustelle in Trudering-Riem

Ab Mittwoch, 1. März, bis Mittwoch, 31. Mai, wird an der Riemer Straße in Trudering-Riem eine Wechselverkehrsregelung durch eine Ampel eingerichtet, weil die Bushaltestelle "Graf-Lehndorff-Straße" in mehreren Bauphasen barrierefrei umgebaut wird. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren.