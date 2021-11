Statistisches Jahrbuch 2020: München - eine Stadt in Zahlen

41,4 Jahre...

37 Prozent...

17,7 Prozent...

... der Haushalte haben Kinder. Insgesamt sind das fast 150.000 Haushalte. In etwa der Hälfte lebt dort nur ein Kind. 26.626 Alleinerziehende gibt es in München.

17.593 Babys...

... kamen 2020 in München auf die Welt. Das sind 84 Neugeborene mehr als im Vorjahr. Die beliebtesten Vornamen waren Maximilian oder Emilia, 144 Babys wurden jeweils so benannt. Die höchste Geburtenrate gab es in Aubing-Lochhausen-Langwied. 80.555 der 0- bis 13-Jährigen werden in einer Einrichtung betreut. Für jedes vierte betreute Kind sind wöchentlich mehr als 40 Stunden in einer Kindertageseinrichtung gebucht.