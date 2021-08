Starnberger Dreifachmord: Polizei zweifelte früh an Familientat

Zunächst sah alles so aus, als hätte ein Sohn seine Eltern und anschließend sich selbst erschossen. Doch bei den Ermittlungen um den mutmaßlichen Dreifachmord in Starnberg soll die Polizei bereits nach kurzer Zeit Zweifel an dieser Version gehabt haben.

25. August 2021 - 08:35 Uhr | AZ/dpa

Einer von zwei wegen Mordes angeklagten Männer (m.) wird vor Beginn der Verhandlung in den Sitzungssaal geführt. © Sven Hoppe/dpa