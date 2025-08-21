Starkregen "wie aus Kübeln" in München: Feuerwehr muss Baustellendach abpumpen

Ein heftiger Starkregenschauer in München rief in München die Feuerwehr 30 Mal auf den Plan. Eine geflutete Baustelle wurde zum Risiko.

Am Donnerstag warnt der Deutsche Wetterdienst wieder vor Stark- und Dauerregen für den Lankreis und die Stadt München. Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 30 l/m² und 50 l/m² erwartet. In Staulagen werden Mengen um 70 l/m² erreicht. Dabei gab es erst am Mittwoch einen starken Schauer mit Starkregen.

Ab 16 Uhr "schüttete es kurzzeitig wie aus Kübeln", so die Polizei München in einer Mitteilung. Das Wasser sammelte sich in Unterführungen und Kellerabgängen, offene Fenster sorgten für Probleme. Alles in allem musste die Feuerwehr dennoch "nur" dreißig Mal ausrücken. In den meisten Fällen konnte das Wasser problemlos schnell wieder ablaufen. Nur in wenigen Fällen mussten die Einsatzkräfte tatsächlich Hand anlegen und Wasser absaugen oder weiteres Eindringen von Wasser in Häuser verhindern.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Ungefährlich, aber nicht ganz problemlos gestalteten sich die Wassermassen im Münchner Osten. Für das Gebiet Giesing-Harlaching-Fasangarten hatte KATTWARN ausgelöst. Vor allem Pendler und Reisende mit den Öffentlichen wurden von dem Wetterumschwung überrascht. Die Treppen zur U1 wurden wie hier in Giesing kurzzeitig zu einem Wasserfall, der aber gut abfließen konnte. Für viele Reisende bedeutete das vor allem: Warten bis der Gussregen vorbei ist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram Reel). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Feuerwehr muss Wassermassen von Baustellendach abpumpen

Der dramatischste Einsatz fand in der Richelstraße auf einer Baustelle statt. Hier war ein Dach und damit auch die Entwässerung noch nicht fertig. Das Flachdach sammelte wie ein Auffangbecken das Wasser, bis sich auf 2.500 Quadratmetern 20 Zentimeter tief Wasser sammelte. Ein Teil sickerte in das Gebäude und drohte in die Stromverteilungen zu laufen.

Die Baufirma hatte schon angefangen, das Wasser abzupumpen, als die Feuerwehr ankam, konnte das Wasser aber nicht schnell genug das Dach entlasten. Die Feuerwehr setzte mehrere Fahrzeuge und einen Abrollcontainer mit Tauchpumpen und Wassersaugern ein, um das Eintreten von Wasser in kritische Bereiche des Gebäudes erfolgreich zu verhindern.

Nach getaner Arbeit konnte das Gebäude um 21.45 Uhr wieder an einen Gebäudeverantwortlichen übergeben werden. Ob durch den Wassereintritt ein Schaden entstanden ist, kann von der Feuerwehr nicht abgeschätzt werden.