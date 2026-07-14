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Starke Behinderungen im Berufsverkehr: Streckenunterbrechung bei zwei U-Bahn-Linien

Starke Behinderungen für Pendler in München: Bei gleich zwei U-Bahn-Linien gibt es eine Streckenunterbrechung.
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Pendler in München brauchen wieder mehr Geduld.
Pendler in München brauchen wieder mehr Geduld. © Felix Hörhager (dpa)

Pendler in München brauchen erneut viel Geduld: Am Dienstagmorgen gibt es gleich bei zwei U-Bahn-Linien starke Behinderungen. Auf der U3 und der U6 kommt es aktuell zu einer Streckenunterbrechung. Grund ist eine technische Störung im Bereich Universität.

Die U3 fährt deshalb nur von der Münchner Freiheit bis zum Moosach Bahnhof. Die MGV empfiehlt: "Für Fahrten in Richtung Innenstadt nutzen Sie bitte ab Münchner Freiheit die U6 bis Odeonsplatz. Zwischen Odeonsplatz und Sendlinger Tor ist ein Pendelzug eingerichtet. Nutzen Sie ab Odeonsplatz auch die U5 zum Innsbrucker Ring dort ist ein Umstieg zur Linie U2 möglich.  Nutzen Sie bitte ab Sendlinger Tor auch die Linie U2 zum Scheidplatz."

Die Behinderungen sollen noch bis etwa 10.30 Uhr dauern.

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