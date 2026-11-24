Pendler haben am Dienstag Geduld auf der Stammstrecke gebraucht. Es kam etwa zweieinhalb Stunden lang zu Verzögerungen und Teilausfällen.

Auf der Stammstrecke ist es am Dienstag in beiden Richtungen zu Verspätungen von 10 bis 25 Minuten gekommen. Weil einige Züge im Außenbereich vorzeitig wenden mussten, kam es sogar zu Teilausfällen.

Grund dafür war die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes am Hauptbahnhof, meldete die MVG. Von den Behinderungen betroffen waren die Linien S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8. Die Verzögerungen dauerten von etwa 7 Uhr bis 9.30 Uhr.

Außerdem fahren am Dienstag auf der S5 zwischen Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Kreuzstraße keine S-Bahnen, weil ein Signal in Aying repariert wird. Die S-Bahnen wenden in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Die Deutsche Bahn hat deshalb einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. "Bitte nutzen Sie nur die Fahrzeuge mit speziell gekennzeichneter 'Ersatzverkehr'-Beschilderung", schreibt sie dazu.