Noch ganz zart, aber dennoch: Am Wochenende steigen die Temperaturen frühlingshaft an. Beste Voraussetzungen für ein heiteres Wochenende in der Stadt. Die AZ hat für sie Tipps zusammengestellt.

Mit etwas Glück schafft es die Sonne am Wochenende zwischenzeitlich durch die Wolkendecke, ansonsten bleibt es wohl grau - aber: Die Temperaturen könnten bis über die Zehn-Grad-Marke klettern. So warm war es dieses Jahr noch nie

Hoppala, was war denn das am Donnerstag? Auf einmal war München wieder so weiß, das Christkind persönlich hätte es nicht schöner hinzaubern können. Dabei wäre München doch langsam bereit für ein bisschen Frühling. Im Innenhof der AZ wurden schon die ersten Schneeglöckchen entdeckt, erste Kollegen träumen schon von T-Shirt-Wetter, Wetten auf den ersten möglichen Biergartennachmittag werden angenommen.

Fast schon frühlingshafte Temperaturen in München: AZ-Weggehtipps fürs Wochenende

Auch am Freitag gleicht München noch einem Winterwunderland. Aber Frühlingsfreunde müssen nicht verzagen: Das Wochenende wird, man möchte fast sagen, richtig warm! Zumindest im Verhältnis. Denn die Temperaturen klettern am Wochenende sogar bis in den zweistelligen Bereich. Das hat das Münchner Thermometer lange nicht gesehen.

So richtig Biergartenwetter erwartet die Stadt zwar noch nicht – die milden Temperaturen werden begleitet von einer Wolkendecke und immer wieder könnte es zu leichten Schauern kommen. Trotzdem: Der nahende Frühling lässt sich nicht von der Hand weisen.

Zeit also, nach draußen zu gehen und die vielen schönen Möglichkeiten in der Stadt wahrzunehmen. In der AZ haben wir ein paar Ideen gesammelt, wie sich Samstag und Sonntag sowohl gemütlich als auch actionreich gestalten lassen.

Die AZ wünscht Ihnen eine schönes und schon leicht frühlingshaftes Wochenende.

Starkbierfeste: Die "fünfte Jahreszeit"

Im Löwenbräukeller wird das Starkbierfest gefeiert. © LK Betriebs

Die Starkbierzeit ist da! Früher ein beliebtes Getränk der fastenden Mönche, sorgt es beim ein oder anderen heutzutage vor allem für die nötige Partystimmung. Allein in der Stadt werden zahlreiche Starkbierfeste gefeiert.

Seit Freitagabend etwa im Löwenbräukeller. Das erste Fassl Löwenbräu-Triumphator ist bereits angezapft. Wer bei Starkbier (Maßpreis: 14,80 Euro) mitfeiern will, hat nicht nur am Samstag die Gelegenheit dazu. Gefeiert wird noch bis zum 21. März – jeweils Donnerstag bis Samstag. Die Wadlbeisser sorgen an allen Abenden für ausgelassene Wiesnstimmung. Eintritt an der Abendkasse (ohne Reservierung) kostet 5 Euro.

Seit Donnerstag feiert auch die Giesinger Brauerei ihr Starkbierfest im Werk 2 (siehe auch S. 5). Noch sind freie Tische verfügbar. Gefeiert wird jeweils Freitagabend, Samstagnachmittag und -abend, sowie sonntags beim Frühschoppen mit Weißwurst und Blasmusik. Bands wie die Wuidara Pistols oder Nachtstark sorgen für Partymusik. Samstagabend spielen die Cagey Strings. Eine Maß Giesinger Innovator kostet heuer 14,50 Euro.

Kommende Woche starten dann auch die Starkbierfeste im Augustinerkeller (26. Februar bis 28. März 2026), im Hofbräukeller (27. und 28. Februar) und im Königlichen Hirschgarten (27. Februar bis 15. März). nv

Pineapple Park: 99.000 Luftballons

Skulpturen und allerlei kurioses aus 500.000 Luftballons gibt es aktuell im "Pineapple Park" zu bestaunen. © Hadran GmbH

Ehrlicherweise sind es sogar noch einige Tausende mehr, die aktuell im "Pineapple Park" zu sehen sind, der Zwischennutzung in der alten Paketposthalle in Neuhausen, nämlich ganze 500.000 Stück.

Die Ballons sind mal kunstvoll zu einer riesigen Sphinx geformt, mal zu einem Auto, in das man sich auch reinsetzen kann. Oder man kann in einem Raum mit riesigen Luftballons um sich werfen.

Die Luftballon-Welten sind auf jeden Fall für die ganze Familie sehenswert, nicht nur für Kinder. Laut Veranstaltern geht das sogar ganz ohne schlechtes Gewissen: Die Ballons sind nämlich aus Naturprodukten, biologisch abbaubar und mit Luft gefüllt.

Der "Pineapple Park" ist sowieso einen Besuch wert: Neben der Ausstellung in der Halle selber gibt es nämlich auch noch zwei weitere im "Pineappple Cube" daneben, eine zu David Bowie und eine zu Star Wars. Daneben gibt es noch viele Möglichkeiten zum Sporteln, zum Beispiel Eisstockschießen, Fußball oder Basketball.

Und natürlich gibt es Verpflegung, zum Beispiel an der "Kioskothek" gleich an der Arnulfstraße. Dort gibt es Getränke, Kaffee, Snacks und hausgemachte Pinsa. Dieses Wochenende gibt es außerdem auch verschiedene Flohmärkte und Comedy. kra

Messestadt Ost: Motorräder und Action

Alles rund um die zweirädrigen Gefährte gibt es an der Imot. © Messe München

Alles rund ums Motorrad zeigt die Internationale Motorrad-Ausstellung "Imot" bis Sonntag auf dem Messegelände in Riem. Dort präsentieren internationale Aussteller aktuelle Motorrad- und Rollermodelle sowie ein breites Angebot an Zubehör, Bekleidung, Customizing-Optionen und Reisetipps.

Für Unterhaltung sorgen ein vielfältiges Bühnenprogramm, Shows und weitere Aktionen, die jedes Bikerherz höher schlagen lassen.

Parallel läuft bis Sonntag die Freizeitmesse "Free", die Ideen für Reisen und Freizeit bietet. Mit einem "Imot"-Ticket können Besucher auch die "Free" besuchen. ma

Hallen C3, C4 und C5. Ein Tagesticket kostet regulär 17 Euro. Von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Burg Grünwald: Bei den Rittersleuten

Die Burg Grünwald im Isartal. © Imago/olf

Waren Sie schon einmal auf der Burg Grünwald? Von dort hat man nicht nur einen wunderbaren Ausblick übers Isartal – im Inneren gibt es auch viel Wissenswertes zu erfahren. Die Burg, einst ein Jagdschlösschen der Wittelsbacher, ist ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung. Die Dauerausstellung befasst sich nicht nur mit der Geschichte der Burg, von der frühmittelalterlichen Fliehburg bis zur romantischen Ritterburg; Mitmachstationen und Inszenierungen laden auch in die Welt des Mittelalters ein.

Ab diesem Sonntag, 22.2., finden auch wieder Führungen durchs Burgmuseum statt. 14 Uhr, keine Anmeldung erforderlich. Kosten: 2,50 € Führung zzgl. Museumseintritt (Sonntag 1 €). Treffpunkt: Burgkasse. my

Kultur im Trafo: Gemeinsam Schreiben

Neudeutsch nennt sich das ganze "Collective Journaling" – klingt modern, vielleicht ein bisschen abgehoben. Dabei geht es dabei um eine ganz simple Sache: Die eigenen Gedanken zu Papier bringen. Ob in Reimform, stichpunktartig oder ganz lyrisch ist egal.

Und warum das Ganze? Schreiben kann befreien, die eigene Sichtweise drehen oder einfach erheitern. Das Motto des kostenlosen Workshops "Collective journaling" lautet "Zusammen schreibt es sich allein am besten". Jeder, egal wie alt, ist willkommen. Ob mit Schreiberfahrung oder ohne: wurscht. Alleine, zu zweit, mit Block, Tagebuch oder Tablett. Auch wurscht. Wichtig ist nur die Lust am Schreiben und sich darüber auszutauschen. Am besten Schreibmaterial selber mitbringen, für eine gemütliche Atmosphäre sorgen die Teilnehmer vor Ort. cm

Nymphenburger Str. 171a; eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Teilnahme ist kostenlos. Einlass ab 17.45 Uhr