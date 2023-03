Starkbierfest am Nockherberg: 24-Jährige auf Toilette vergewaltigt

Obwohl die Polizei noch keine Hinweise auf einen möglichen Täter hat, geht sie von einem Sexualverbrechen aus. Jetzt sind die Ermittler auf der Suche nach möglichen Zeugen.

München - Noch liegt vieles im Dunkeln, was am Donnerstagabend gegen 23 Uhr am Nockherberg genau passiert ist. So viel ist aber klar: Eine 24-jährige Studentin war mit Bekannten auf dem Starkbierfest und ging auf die Toilette.

Schock am Nockherberg: Frau auf der Toilette angegriffen

Von dort kam sie dann "deutlich verwirrt" und "im Unterleib stark blutend" wieder zurück, wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte. Sie hatte massive vaginale Verletzungen und Kratzspuren am Körper. Sie musste darum ins Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. Nach AZ-Informationen hatte die Studentin rund ein Promille Alkohol im Blut.

Die Polizei hat mehrere Zeugen befragt, aber aktuell noch keinen Hinweis auf einen Täter erhalten. "Aufgrund der Gesamtsituation" gehe sie aber von einem Sexualdelikt aus, heißt es.

Vergewaltigung am Nockherberg: Polizei sucht nach Zeugen

Das Kommissariat 15 der Münchner Polizei ermittelt. Die Beamten erhoffen sich Hinweise vom Videomaterial der Überwachungskameras vor Ort. Sie suchen außerdem Zeugen, die am Donnerstag etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise haben: Tel. 089/2910-0.